Horizon Zero Dawn: Gerücht: Nachfolger in Entwicklung - 4Players.de

Janina Gavankar, die Stimme von Tatai aus Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds und die Schauspielerin von Iden Versio aus Star Wars Battlefront 2, verriet in einem Fan-Interview ( Aufzeichnung ) auf der Star Wars Celebration 2019, dass sich ein Nachfolger von Horizon Zero Dawn in Entwicklung befinden würde. Sie sagte : "It's incredible, wait 'til you see the sequel. You're gonna die - I know some secrets! - you're gonna die." Der offene Geschichtsstrang von Tatai aus The Frozen Wilds könnte im Nachfolger aufgegriffen oder weitergeführt werden.Ein Nachfolger wäre keine große Überraschung, denn das PS4-exklusive Action-Rollenspiel von Guerrilla Games hat sich seit der Veröffentlichung (März 2017) mehr als zehn Millionen Mal verkauft.Letztes aktuelles Video: 1 Year Later