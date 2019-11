Horizon Zero Dawn: Stellenausschreibung stützt Gerüchte um Nachfolger - 4Players.de

Das klingt natürlich beinahe schon nach der offiziellen Bestätigung eines weiteren Spiels im Universum von Horizon Zero Dawn . Worum genau es sich handelt, ist allerdings noch unklar. Bereits im April hatte Sprecherin Janina Gavankar aus Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds verraten, dass sich ein Nachfolger von Horizon Zero Dawn in Entwicklung befinde.VR-Veteran Callum Hurley schrieb zudem kürzlich auf Twitter, dass sich in Sonys London Studio ( Blood & Truth ) ein neues VR-Spiel am "Horizont" (auf Englisch "Horizon") abzeichne. Es könnte sich hier also auch um einen VR-Modus oder -Ableger von Guerillas PS5-Titel handeln.