Horizon Zero Dawn: Veröffentlicht Sony das exklusive Action-Adventure auf dem PC?

Laut einem Twitter-Beitrag von Jason Schreier von Kotaku wurde ihm von "Quellen" mitgeteilt, dass das Action-Adventure Horizon Zero Dawn noch dieses Jahr für den PC erscheint:"OK, time for some good news: Sony's PS4 exclusive Horizon: Zero Dawn is coming to PC this year, sources tell Kotaku. It's an unprecedented move that may help usher in a platform-agnostic future."Falls sich das Gerücht bestätigt, wäre das ein einmaliger Vorgang. Denn damit würde Sony das vom hauseigenen Studio Guerrila Games exklusiv für PS4 entwickelte Spiel für den Rechner umsetzen. Das könnte einen Wechsel in der bisherigen Strategie ankündigen, der sich an Microsofts zweigleisiger Entwicklung für Xbox und PC orientiert. Zwar wurde schon das bisher ausschließlich für PS4 erhältliche Death Stranding für den PC angekündigt, aber Kojima Productions ist offiziell ein unabhängiger Entwickler und kein Sony-Studio.Trotzdem gibt es eine Verbindung zwischen Horizon Zero Dawn und Death Stranding: Beide basieren auf der Decima-Engine von Guerilla Games. Und weil Letzteres schon für den PC in der Arbeit ist, dürften die positiven Erfahrungen mit dieser Umsetzung in die Entscheidung mit eingeflossen sein.Letztes aktuelles Video: 1 Year Later