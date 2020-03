Horizon Zero Dawn: Complete Edition für PC offiziell bestätigt

Die PC-Version von Horizon Zero Dawn ist offiziell. Das Spiel von Guerrilla Games und Publisher "PlayStation Mobile" wird im Sommer 2020 für PC via Steam erscheinen. Die "Horizon Zero Dawn Complete Edition" wird das Hauptspiel, die Erweiterung The Frozen Wilds und weitere Bonusinhalte (Carja Storm Ranger Outfit und Carja Mighty Bow, Carja Trader Pack, Banuk Trailblazer Outfit und Banuk Culling Bow, Banuk Traveller Pack und Nora Keeper Pack) umfassen. Weitere Details sollen folgen.Über die PC-Version sagte Hermen Hulst (ehemaliger Managing Director von Guerrilla; jetzt Leiter der Worldwide Studios von Sony) im PlayStation Blog : "Ich glaube, es ist wichtig, dass wir offen für neue Ideen in Bezug darauf sind, wie wir PlayStation mehr Menschen vorstellen und ihnen vielleicht zeigen können, was sie bisher verpasst haben. Und um vielleicht ein paar Gemüter zu beruhigen: Die Veröffentlichung eines ersten Premiumtitels als PC-Version bedeutet nicht unbedingt, dass jetzt jedes Spiel für den PC herausgebracht wird. Meiner Meinung nach passte es bei Horizon Zero Dawn in diesem besonderen Fall einfach großartig. Wir haben noch keine Termine geplant [für PC-Versionen] und wir konzentrieren uns weiterhin zu 100 % auf dedizierte Hardware."Horizon Zero Dawn ist am 1. März 2017 für PlayStation 4 veröffentlicht worden ( zum Test ). Die Erweiterung Horizon Zero Dawn: The Frozen Wilds folgte im November 2017 ( zum Test ).Letztes aktuelles Video: 1 Year Later