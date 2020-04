Horizon Zero Dawn: Guerilla plant offenbar Trilogie; Koop-Feature im Nachfolger?

Bei Guerilla Games spielt man offenbar mit dem Gedanken, das erfolgreiche Action-Adventure Horizon Zero Dawn zu einer Trilogie auszubauen, nachdem man kürzlich auch die Veröffentlichung der Complete Edition für den PC offiziell bestätigt hat und über eine PSVR-Version gemunkelt wird.Mehrere nicht näher genannte Quellen sollen die Information der Webseite Video Games Chronicle gesteckt haben. Demnach hat Sony Interactive Entertainment grünes Licht für die ambitionierten Pläne des Studios gegeben, die Marke massiv auszubauen. Hilfreich dürfte bei der Entscheidung sicher gewesen sein, dass mit Herman Hulst mittlerweile ein ehemaliger Guerilla-Veteran und Mitbegründer des niederländischen Studios die Leitung der Sony Worldwide Studios von Shuhei Yoshida übernommen hat.Nach den Quellenangaben hat Guerilla Games nach dem erfolgreichen Release von Horizon Zero Dawn umgehend mit der Entwicklung eines Nachfolgers begonnen. Dieser sollte ursprünglich noch für die PS4 erscheinen, doch konzentriert man sich jetzt offenbar komplett auf die neue Hardwaregeneration und damit die PlayStation 5.Der zweite Teil soll eine noch größere Spielwelt und mehr Freiheiten bei der Erkundung erlauben als der Vorgänger. Einige Leute, die angeblich mit der Entwicklung vertraut sein sollen, deuten außerdem auf eine Koop-Funktion an, die Guerilla schon seit einiger Zeit innerhalb der Reihe implementieren wollte. Ob man dabei eher einen separaten Modus ins Auge fasst oder man auch die Hauptgeschichte gemeinsam erleben kann, ist demnach aber nicht bekannt. Allerdings soll es Pläne gegeben haben, ein Koop-Erlebnis als separate Vorabversion anzubieten und den Spielstand anschließend in die Vollversion von Zero Dawn 2 zu übertragen. Einen ähnlichen Weg hat Konami damals mit dem Vorgeplänkel Metal Gear Solid: Ground Zeroes und dem späteren Metal Gear Solid 5: The Phantom Pain verfolgt. Allerdings ist unklar, ob Guerilla weiter an diesem Plan festhalten möchte.Letztes aktuelles Video: 1 Year Later