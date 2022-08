Horizon Zero Dawn: Neue Details zur geplanten Netflix-Serie enthüllt

Horizon Zero Dawn bei Netflix: Umbrella Academy-Macher an Bord

Gerüchte und Details zum Inhalt

Der Open-World-Megahit Horizon Zero Dawn hat nicht nur Anfang 2022 eine langersehnte Fortsetzung bekommen, sondern soll auch fürs Streaming adaptiert werden. Dazu gibt es nun neue Details.Spieleverfilmungen stehen weiter hoch im Kurs. In regelmäßigen Abständen werden neue Projekte wie zum Beispiel ein Days Gone-Film angekündigt, während sich zahlreiche andere bereits in Arbeit befinden. Die geplante Serie zu Horizon Zero Dawn hat nun einen wichtigen Schritt hin zur Realisation genommen, wie unter anderem Deadline berichtet . Mit dem Showrunner wurde jetzt eine der wichtigsten Personalstellen besetzt worden.So soll Steve Blackman das kreative Zepter in die Hand nehmen und die Horizon Zero Dawn-Serie künstlerisch auf den richtigen Weg bringen. Blackman ist natürlich kein Unbekannter: In der Funktion des Showrunners machte er zuletzt The Umbrella Academy zu eine der erfolgreichsten Netflix-Serien der jüngeren Vergangenheit. Aber auch Titel wie Fargo, Altered Carbon, Legion und Bones: Die Knochenjägerin stehen in seiner Vita.Unterstützung erhält Blackman unter anderem von Asad Qizilbash und Carter Swan von PlayStation Productions sowie von Jan-Bart van Beek und Ben McCaw von Guerrilla Games, dem Entwicklerstudio hinter den Horizon-Spielen.Worum wird es gehen? Natürlich liegt die Vermutung nahe, dass es sich um eine originalgetreue Umsetzung handeln könnte, aber das ist noch nicht in Stein gemeißelt. Tatsächlich machten vor Kurzem Gerüchte die Runde, wonach die Serie den Titel Horizon 2074 erhalten soll und auf zwei Zeitebenen erzählt werden soll. Dabei könnten neue Aspekte zur Apokalypse beleuchtet werden. Die ursprüngliche, aus der Vorlage bekannte Zeitlinie könnte dabei ein wenig verändert werden.Zumindest gibt es einen vermeintlichen Hinweis auf den Titel bei der Director’s Guild of Canada , während zugleich der Insider Jeff Grubb bei Giantbomb aus dem Nähkästchen geplaudert hart. Immerhin bestätigte Blackman in einem Interview für das Netflix-eigene Magazin Tudum, dass Aloy definitiv auch die Protagonistin der Serie werde. Wann die Horizon Zero Dawn-Serie erscheint, ist aber noch lange nicht bekannt.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PC