Horizon Zero Dawn: Remaster und Multiplayer-Spiel angeblich in Arbeit

Horizon Zero Dawn: Remaster oder doch Remake?

Multiplayer-Spiel offenbar in Arbeit

Die Fortsetzung ist erst Anfang dieses Jahres erschienen, da macht die Meldung nach einem Remaster von Horizon Zero Dawn die Runde. Außerdem soll ein separates Multiplayer-Spiel folgen.Das berichtet zumindest aktuell MP1st unter Berufung auf eine der Entwicklung nahestehende, aber nicht näher benannte Quelle. Eine offizielle Ankündigung gibt es noch nicht, weshalb man zunächst einmal von einem Gerücht ausgehen muss. Sollte aber etwas dran sein, dann plant man bei Guerrilla Games eine aufgehübschte Version für die PlayStation 5. Verbessert sollen vor allem Texturen, Animationen, Licht und Figurenmodelle, die denen des Sequels Horizon Forbidden West angeglichen werden sollen.Dem Bericht zufolge sei aber noch nicht ganz klar, ob es sich tatsächlich „nur“ um ein Remaster handelt oder doch eher um ein von Grund auf neu entwickeltes Remake wie zuletzt The Last of Us Part 1.Zu den weiteren Neuerungen sollen unter anderem die Accessibility-Modi der Fortsetzung eingebaut werden sowie verschiedene Grafik-Optionen. Inwieweit auch am Gameplay direkt geschraubt wird, ist nicht bekannt – ob die zu fliegenden Sonnenflügel und der Gleiter vorkommen, ist unklar, dürfte aber aufgrund ihrer inhaltlichen Einbettung bei Forbidden West eher unwahrscheinlich sein. Dafür könnte der Dual Sense Controller adäquat zum Einsatz kommen.Zu Horizon Zero Dawn ist bereits vor einiger Zeit ein Update erschienen, wodurch das Spiel auf der PS5 mit stabilen 60 FPS läuft. Eine offizielle PS5-Portierung gab es aber bislang noch nicht. Auch eine PC-Portierung ist bereits erschienen.Ferner soll zur Horizon Marke ein Multiplayer-Spiel entstehen. Hinweise zu derartigen Plänen machten bereits 2021 in Form von Stellenausschreibungen die Runde, nun scheint sich das Projekt zu konkretisieren. Dieses soll gegenwärtig für PS5 und PC entstehen und unter anderem einen Coop-Modus beinhalten. Weitere Details seien noch nicht bekannt.Für eingefleischte Fans wie auch etwaige Neueinsteiger von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West können also spannende neue Veröffentlichungen kommen. Darüber hinaus wird mit Horizon Call of the Mountain schon bald ein VR-Game zur Marke erscheinen. Erste Eindrücke dazu sind bereits erschienen.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PC