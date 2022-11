Horizon Zero Dawn: Angeblich MMORPG zum Open World-Hit in Entwicklung

Horizon: MMORPG soll in Zusammenarbeit mit südkoreanischem Team entstehen

Die vielversprechende Zukunft von Horizon

Wer gedacht hat, dass die postapokalyptische Welt mit Roboter-Dinosauriern von Horizon Zero Dawn und Horizon Forbidden West bereits seinen letzten Atemzug getan hat, der irrt sich gewaltig.Mit Call of the Mountain soll nächstes Jahr ein VR-Ableger erscheinen, eine Netflix-Serie befindet sich ebenfalls in der Produktion, außerdem arbeite man angeblich sogar an einem Remaster von Teil 1 sowie einem Multiplayer . Und jetzt soll sich sogar ein MMORPG in Entwicklung befinden, wie es aktuellen Gerüchten zufolge heißt.Wie die koreanische Website MTN berichtet (via GameRant ), habe man mit Quellen innerhalb des Entwicklerstudios NCsoft gesprochen, die von einer Partnerschaft mit Sony erzählen. Man habe am 8. November eine Übereinkunft getroffen, deren Ziel die Entwicklung eines MMORPGs in der Welt von Horizon sei.Um nach der Vereinbarung nicht wieder an Tempo zu verlieren, sei NCsoft aktuell auf der Suche nach neuen Mitarbeitern. In entsprechenden Stellenausschreibungen ist von einem „Project H“ die Rede, das im Rahmen der Gerüchte auch ohne Sherlock Holmes-Fähigkeiten als Project Horizon identifiziert werden kann.NCsoft ist vor allem für seine MMORPGs wie Guild Wars 2 und Blade & Soul bekannt, mit dem südkoreanischen Entwicklerstudio hätte man sich also tatsächlich kompetente Experten für ein ähnliches Horizon-Projekt geangelt.Wie bereits erwähnt, hat Sony auch sonst viel mit der Marke Horizon vor und möchte die postapokalyptische Welt, in der Spieler sich nun schon zweimal mit Aloy austoben konnten, weiter ausbauen.Neben der Netflix-Serie von dem Umbrella Academy-Showrunner Steve Blackman und dem VR-Ableger Call of the Mountain, der exklusiv für PSVR2 erscheint, warten Fans aktuell allerdings vor allem auf einen DLC für Horizon Forbidden West. Zu dem gab es im Juli die letzten Gerüchte, als Aloy-Stuntfrau Peggy Vrijen Aufnahmen aus der Arbeit im Studio teilte.Letztes aktuelles Video: Der Einstieg PC