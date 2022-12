Horizon Zero Dawn: Multiplayer-Online-Titel offiziell vom Entwicklerstudio bestätigt

Horizon: Neuer Ableger mit Koop-Funktion kommt





Ist ein dritter Horizon Singleplayer-Titel geplant?

Die Welt von Horizon wächst und wächst: Nach dem bei den Game Awards angekündigten und PlayStation 5-exklusiven DLC Burning Shores zu Forbidden West , hat Entwicklerstudio Guerilla Games noch weitere Projekte in der Planung.Schon länger heißt es in der Gerüchteküche, dass die Welt von Horizon durch ein Remaster von Zero Dawn, einem MMORPG sowie einem Multiplayer-Titel erweitert werden solle. Zu letzterem hat sich Guerilla Games nun selbst geäußert und die Arbeit daran mit einer Stellenausschreibung und einem Twitter-Post ganz offiziell bestätigt.Im entsprechenden Tweet verriet man, dass man die Welt von Horizon auch weiterhin erweitern wolle und dafür frische Talente sucht, die dem Studio in Amsterdam unter die Arme greifen. Die mehr als 40 Stellenanzeigen sind allerdings nicht nur für ein, sondern gleich für drei Projekte gedacht: Aktuell rekrutiert man demnach für einen Singleplayer-Titel (SP), ein externes Projekt (EP) und das Online-Projekt (OP).Dieses stellte man im Aufruf auch besonders heraus: „Ein neues internes Team entwickelt ein separates Online-Projekt, das im Horizon-Universum stattfinden wird. Es wird eine Reihe neuer Charaktere und eine einzigartige, stilisierte Optik geben. Freunde können die majestätische Wildnis von Horizon zusammen erkunden.“Demnach wird der Online-Titel die Möglichkeit zum Koop-Gameplay beinhalten. Obwohl die genannten Details auch auf das angebliche Horizon-MMORPG zutreffen könnten, dürfte das noch einmal ein anderes Paar Schuhe sein – zumindest, wenn man den Gerüchten glaubt. Die besagen nämlich, dass das südkoreanische Studio NCsoft für das unter dem Namen „Project H“ laufenden Online-Rollenspiel verantwortlich sein soll Gewissheit werden wir aber wohl erst haben, wenn Guerilla Games in Zukunft weitere Details zum bestätigten Online-Projekt teilt. Wer kein Freund von Multiplayer-Ausflügen ist, darf sich übrigens trotzdem freuen. Im oben eingebetteten Tweet heißt es nämlich: „Wir werden auch weiterhin epische Solo-Abenteuer für Aloy erschaffen.“Strenggenommen könnte damit natürlich der angekündigte DLC Burning Shores gemeint sein. Der erscheint allerdings bereits am 19. April 2023 und auch wenn die Arbeit an der kostenpflichtigen Erweiterung noch nicht abgeschlossen sein dürfte, wird man dafür wohl kaum so kurz vor der Veröffentlichung noch neue Entwickler suchen. Die Vermutung liegt also nah, dass Guerilla bereits fleißig ein drittes Singleplayer-Abenteuer für Bogenschützin Aloy plant.