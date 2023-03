Hitman: Agent 47 macht Pause für James Bond und Fantasy-Rollenspiel

Statt Hitman erst einmal James Bond

Agent 47 gönnt sich in der nächsten Zeit einen ausgiebigen Urlaub: Entwickler IO Interactive wird nämlichvorerst nicht fortsetzen. Der Grund dafür sind zwei andere Projekte, die derzeit Priorität genießen.Mit, welches mittlerweile Hitman World of Assassination heißt, erschien der letzte Serienteil 2021, welcher aber bis heute mit Updates gepflegt wird. Das wird sich auch so schnell nicht ändern, aber einen richtigen Nachfolger wird es in allzu naher Zukunft nicht geben. Stattdessen liegt der Fokus aktuell bei IO Interactive vor allemDies gab Christian Elverdam von IO Interactive in einem Interview mit Eurogamer zu Worte. "Im Moment ist ein großes, neues Hitman-Spiel etwas in der Schwebe, da wir ein anderes Agenten-Fantasy-Spiel entwickeln, welches ebenfalls viel von unserer Zeit in Anspruch nimmt", so Elverdam.Gemeint ist damit Project 007, welches auf Basis der offiziellen James-Bond-Lizenz entsteht. Viel mehr Details sind zu dem Spiel bisher aber nicht bekannt, außer, dass es die hauseigene Glacier-Engine nutzen wird. Weitere Informationen sollen folgen, sobald die Entwickler sich dazu bereit fühlen.Das gilt derweil auch, welches derzeit offiziell noch keinen Namen trägt. Aufgrund dieser beiden Projekte muss Agent 47 derzeit etwas in den Hintergrund treten, auch wenn es weiterhin Updates und Inhalte für das aktuelle Hitman geben soll.Und in der Zukunft? "Aber natürlich werden wir auf den geschätzten Agent 47 zurückkommen. Er ist immer noch das Herzstück dieser Firma", schließt Elverdam ab. Fans des glatzköpfigen Charakters können sich also darauf einstellen, zumindest in einigen Jahren wieder mit einem neuen Hitman-Spiel loslegen zu können.Letztes aktuelles Video: Halloween Pack