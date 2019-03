Dreams: Starttermin für die Creator Early Access Version - 4Players.de

Sony und Media Molecule haben den Starttermin für die limitierte Creator Early Access Version von Dreams bekannt gegeben: Ab dem 16. April kann der Baukasten im PlayStation Store zum Preis von 29,99 Euro heruntergeladen werden. Käufer erhalten außerdem ohne zusätzliche Kosten Zugriff auf die Vollversion, sobald sie erhältlich ist.Bis dahin müssen sie allerdings noch mit ein paar Funktionseinschränkungen leben: Weder die VR-Unterstützung noch die Story-Kampagne stehen in der frühen Fassung zur Verfügung. Allerdings erhält man bereits Zugriff auf sämtliche Werkzeuge, mit denen Media Molecule die Kampagne erschaffen haben. Darüber hinaus gibt es bereits interaktive Tutorials, um den Umgang mit den Werkzeugen zu erlernen und modifizierbare Inhalte, bei denen man Arcade-Spiele auseinandernehmen und ihre Funktionsweise zu lernen. In Galerien finden sich außerdem Minispiele, Artworks, Musikstücke und weitere Inhalte, mit denen man einen Eindruck von der stilistischen Vielfalt und Möglichkeiten des Baukastens vermitteln will.Eigene Werke lassen sich bereits im Dreamiverse ohne Einschränkungen teilen. Wer bereits in der Beta mit Projekten begonnen hat, kann sie einfach wieder aufgreifen. Gleiches gilt auch für den Schritt zur Vollversion, bei der ebenfalls sämtliche Inhalte übertragen oder weiterentwickelt werden können."Die limitierte Creator Early Access-Version richtet sich vor allem an Kreative, die – ähnlich wie in der erfolgreichen Beta-Phase – die umfangreichen Features des Spiels vorab ausprobieren und mit ihren Kreationen für Überraschung und Begeisterung sorgen möchten. Zentraler Aspekt ist das Feedback der Early-Access-Nutzer, welches helfen soll, Dreams bis zum Release weiter zu verbessern", heißt es in der Pressemitteilung.Letztes aktuelles Video: Thank you CoMmunity DreamsPS4