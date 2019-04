Dreams: Limitierte Creator-Early-Access-Version auf PlayStation 4 veröffentlicht - 4Players.de

Interaktive Tutorials zur Erstellung eigener Inhalte

Modifizierbare Inhalte wie beispielsweise Arcade-Spiele, die verändert und in Einzelteile zerlegt werden können, um die Funktionsweise zu ergründen

Galerien bestehend aus verschiedenen Minispielen, Welten, Sounds, Musikkompositionen und Modellen

Das Teilen der eigenen Inhalte im Dreamiverse sowie das gemeinsame Arbeiten an Projekten

Die limitierte Creator-Early-Access-Version von Dreams ist im PlayStation Store veröffentlicht worden. Der Preis beträgt 29,99 Euro - solange der Vorrat reicht (laut Sony)."Wie der Name verlautet, richtet sich die limitierte Creator Early Access-Version vor allem an Kreative, welche die umfangreichen Werkzeuge von Dreams ausprobieren, die Features des Spiels durch Feedback verbessern und - ähnlich wie in der erfolgreichen Beta-Phase - durch eigene Kreationen begeistern möchten. Damit auf die Fragen und Rückmeldungen der Kreativen hinreichend eingegangen werden kann, sind die Early-Access-Verkäufe im PlayStation Store streng limitiert", schreibt der Publisiher.Der Creator Early Access beinhaltet die folgenden Elemente:Die Early-Access-Version wird noch nicht alle Inhalte der Vollversion bieten, soll aber sukzessive erweitert werden. Es fehlt beispielsweise die Story-Kampagne von Media Molecule. Käufer der Creator-Early-Access-Version erhalten zur "finalen" Veröffentlichung von Dreams die Vollversion und können alle erstellten Inhalte und Projekte aus der Beta- und Early-Access-Phase übernehmen.Letztes aktuelles Video: Early Access Launch Trailer