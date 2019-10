Dreams: Media Molecule stellt weitere Unterstützung und Vermarktungsoptionen eigener Werke in Aussicht - 4Players.de

Media Molecule will seinen Kreativ-Baukasten auch nach der Veröffentlichung der PlayStation 5 weiter mit neuen Inhalten unterstützen. Das hat Daniel Kidney, Technical Tools Developer des Studios, im Gespräch mit VG247 zugesichert.Ebenso wird in Aussicht gestellt, dass Nutzer ihre Werke in Zukunft auf andere Geräte exportieren und dort unabhängig von Dreams als Stand-Alone-Anwendung nutzen können. Derzeit lassen sich lediglich Videos mit der Export-Funktion übertragen. Kareen Ettouney, Mitgründerin von Media Molecule und Art Director, stellt gegenüber Gamesindustry.biz sogar eine mögliche Eigenvermarktung der Titel in Aussicht, die Nutzer in dem Baukasten erschaffen haben. Damit könnten Kreative tatsächlich Geld mit der Arbeit verdienen, die sie in den komplexen Editor investiert haben.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau