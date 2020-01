Dreams: Gold-Status erreicht, Releasetermin sicher

We’ve got some exciting news to share, CoMmunity... #DreamsPS4 has gone GOLD! 🥳🥳🥳



We’re all set for February 14th, 2020! Thank you for all the love and support you’ve shown Dreams and Media Molecule! We’re so excited to continue this adventure with you! ❤️ pic.twitter.com/uThlWjwfex



— Media Molecule (@mediamolecule) 6. Januar 2020

Der Kreativbaukasten Dreams hat den Gold-Status erreicht. Das hat Media Molecule via Twitter verkündet. Damit steht der Veröffentlichung am ursprünglich angepeilten Releasetermin am 14. Februar nichts mehr im Wege.Zuvor hat das Studio bereits eine Early-Access-Version zum Kauf angeboten, in der sich Interessierte bereits einen Vorgeschmack auf das Potenzial des Programms verschaffen konnten. Entsprechend entstanden bereits viele Werke, darunter sogar Nachbauten bekannter Spiele.In unserer Vorschau hinterließ Dreams schon einen guten Eindruck, doch stellte Jan eine deutlich gesteigerte Komplexität gegenüber anderen Editoren wie LittleBigPlanet, Mario Maker & Co fest, die gleichzeitig aber mehr Flexibilität und kreative Freiheiten mit sich bringt. In der Vergangenheit hat Media Molecule nicht nur weitere Unterstützung für kreative Dreams-Designer, sondern sogar Vermarktungsoptionen in Aussicht gestellt Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer