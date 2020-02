Dreams: Käufer des Early Access erhalten Vollversion früher

Wer sich den Kreativbaukasten Dreams von Media Molecule bereits im Early Access zugelegt hat, darf sich freuen: Wie Sony in einem Beitrag auf dem PlayStation Blog verkündet, erhalten diese Käufer die Vollversion bereits ein paar Tage früher - genauer gesagt am 11. Februar ab 13 Uhr MEZ. Zu diesem Zeitpunkt wird der Patch bereitgestellt, mit dem das Update auf das fertige Spiel erfolgt. Alle anderen müssen sich dagegen noch bis zum regulären Releasetermin am 14. Februar gedulden.Außerdem fügen Media Molecule mit der Vollversion Arts Traum hinzu, bei dem es sich um ein Abenteuer in Spielfilmlänge handelt, das sich um den ehemaligen Jazzmusiker Art dreht, der es sich offenbar mit seinen Bandkollegen verscherzt hat und jetzt von einer Wiedergutmachung träumt.Darüber hinaus erhält man Zugriff auf die Schöper-Sätze von "Arts Traum". Zudem werden zwei weitere Sätze zum Formen von Träumen zur Verfügung gestellt: "Willkommen zu Hause" und "Uralter Tempel".Um Anfängern den Einstieg zu erleichtern, soll es außerdem neben weiteren Tutorials und Anleitungsvideos für die Werkstatt auch eine neue Einführung rund um den Zuhause-Bereich geben. Mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche will man außerdem die Bedienung weiter vereinfacht haben.Zu den Änderungen an den Werkzeugen heißt es: "Wir haben bessere Thermometer-Werkzeuge (Levelanalyse und Heatmaps), Kamera-Lesezeichen und ein völlig neues Steuerungsschema hinzugefügt, das den linken und rechten Stick anstatt der Bewegungssensor-Funktion verwendet (für Spieler, die diese Option bevorzugen)."Letztes aktuelles Video: Termin-Trailer