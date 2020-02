Dreams: Fokus der Entwickler liegt derzeit auf dem VR-Update, das "beinahe fertig" ist

Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide



Die VR-Funktionalität gehöre zu den Themen, nach denen Nutzer am meisten gefragt hätten, so Healey - zusammen mit der Multiplayer-Unterstützung, welche als nächstes folgen soll. Später seien neben kostenlosen Updates auch kostenpflichtige Pakete für größere Inhalte geplant. Zum Test von Dreams geht es hier. Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide

Einige PSVR-Besitzer fragen sich kurz nach dem Start von Dreams , ob oder wann der Spiele-Baukasten für PS4 sein lange verschobenes Virtual-Reality-Update bekommt. In der vergangenen Woche bestätigte Media Molecules Alex Evans in einem Eurogamer-Interview , dass die VR-Unterstützung "beinahe fertig" sei.Studio-Mitgründer Mark Healey bestätigte das am Wochenende gegenüber Videogameschronicle.com : "Sobald wie möglich. Ich würde bestimmt Probleme bekommen, wenn ich ein Datum verraten würde, aber im wahrsten Sinne des Wortes so bald wie möglich." Das Team arbeite momentan an der VR-Komponente. Zum Update wollen die Entwickler neben entsprechenden Werkzeugen auch selbst erstellte VR-Inhalte zur Verfügung stellen, so Healey.