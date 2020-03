Dreams: Sony lässt nach Beschwerden von Nintendo Inhalte rund um Super Mario entfernen

Good news and bad news

We flew too close to the sun boys! A big video game company who i will keep nameless obviously didn't read my "be cool" note in dreams

no worries though have a back up plan. But for now Mario projects in dreams are on hold until i put said plan into effect pic.twitter.com/ifGDM0jFZ3



The email came through to the same email i have linked to my psn but it was from the legal and business affairs Division of Sony Interactive Entertainment Europe

so not from Mm.

And stated Nintendo, themselves, had objected to my use of their Super Mario IP in Dreams



Die nahezu grenzenlosen Möglichkeiten im Kreativ-Baukasten Dreams haben auch ihre Schattenseiten - nämlich dann, wenn die Nutzer für die Erschaffung ihrer Werke das Urheberrecht anderer Unternehmen verletzen. Konkret war Nintendo nach Angaben von Eurogamer.net offenbar alles andere als begeistert von dem Umstand, Projekte rund um Super Mario in Dreams zu sehen. Entsprechend sehen sich Sony und Media Molecule gezwungen zu handeln: Zumindest versucht man, besagte Inhalte aufzuspüren und zu entfernen. Gleichzeitig schreibt die Rechtsabteilung die Nutzer gezielt an und weist noch einmal eindringlich darauf hin, die Urheberrechtsverletzungen zu unterlassen.Vor allem der Nutzer Piece of Craft ist davon betroffen, da seine Dreams-Vorlage von Super Mario mittlerweile auch in diversen anderen Dreams-Projekten wie Super Mario 64 HD und Super Mario Infinity [Demo] genutzt wird, die übrigens immer noch verfügbar sind.Abseits von Nintendo muss sich Dreams den Vorwurf gefallen lassen, dass es generell zahlreiche Projekte gibt, in denen markenrechtlich geschützte Inhalte anderer Hersteller als Vorlage dienen - seien es Cartoon-Figuren, andere Videospiel-IPs von Sony Wettbewerbern oder Filme. Piece of Craft deutet bereits an, ab sofort einen "Plan B" zu verfolgen.