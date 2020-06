Dreams: Inside the Box: VR-Update erscheint am 22. Juli

Bei der DreamsCom-Präsentation haben Media Molecule und Sony angekündigt, dass "Inside the Box", die VR-Erweiterung für Dreams , am 22. Juli 2020 erscheinen wird. Dreams-Spieler werden am besagten Tag eine kostenlose Aktualisierung herunterladen können, die Dreams kompatibel mit PlayStation VR macht. Außerdem sind neue Tutorials, Anleitungsvideos, Sets und spielbare Inhalte von den Entwicklern in dem Update enthalten. Die Dreams-Roadmap findet ihr hier "Bevor ihr euch in Inside the Box stürzt, wird euch unsere Einleitung „Alle an Bord – VR“ in die Steuerung von Dreams VR einführen und euch zeigen, was euch beim Reisen im Traumiversum erwartet - egal, ob ihr Spieler, Schöpfer oder beides seid! (...) Im Traumformen werdet ihr mehrere neue Anleitungsvideos finden, in denen euch die hilfreichen Molecules alles Wichtige über das Erschaffen in VR beibringen. Am besten fangt ihr mit den Top-Tipps an, bevor ihr euch die Tutorials anseht, die einige der in der VR-Aktualisierung enthaltenen neuen Geräte erklären", heißt es im PlayStation Blog "Das Modellieren im Kreativmodus ist in VR wahrhaft unvergleichlich und ermöglicht es euch, eure Träume um euch herum zum Leben zu erwecken. Wenn ihr PlayStation Move-Motion-Controller besitzt, werdet ihr feststellen, dass das Modellieren in VR ein sehr unmittelbares Erlebnis ist, bei dem ihr vollkommen in den Schaffensprozess eintauchen könnt. Natürlich müsst ihr Inhalte für PS VR nicht unbedingt in VR erstellen und auch Spieler, die PS VR nicht besitzen, können sich auf die Aktualisierung freuen. Wir führen eine Handvoll neuer Geräte für den Kreativmodus sowie eine ganze Reihe neuer Barrierefreiheitsfunktionen ein - darunter Komfortmodus, Stärke der Komfortvignette, statischer Himmel und mehr -, um das Spiel- und Erschaffenserlebnis so großartig wie möglich zu gestalten."Letztes aktuelles Video: VR-Update