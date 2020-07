Dreams: VR-Update "Inside the Box" für PlayStation VR veröffentlicht

The #DreamsPS4 VR update is available now!



🎮 Playable VR experiences from Media Molecule

🎉 Gadgets and tools to create VR content

🌎 New Dreamiverse features

📚 VR How-Tos

🛠️ Improvments, tweaks and more!



Patch notes here: https://t.co/WED6ntKrda pic.twitter.com/o0H3EGZQku



— Media Molecule (@mediamolecule) July 22, 2020

Das Dreams -VR-Update "Inside the Box" ist für PlayStation VR veröffentlicht worden. Es umfasst mehrere VR-Demos von Media Molecule, diverse Werkzeuge sowie Anleitungen um eigene VR-Inhalte zu erstellen, neue Dreamiverse-Features und viele Verbesserungen. Das Change-Log findet ihr hier "Bevor ihr euch in Inside the Box stürzt, wird euch unsere Einleitung 'Alle an Bord - VR' in die Steuerung von Dreams VR einführen und euch zeigen, was euch beim Reisen im Traumiversum erwartet - egal, ob ihr Spieler, Schöpfer oder beides seid! (...) Im Traumformen werdet ihr mehrere neue Anleitungsvideos finden, in denen euch die hilfreichen Molecules alles Wichtige über das Erschaffen in VR beibringen. Am besten fangt ihr mit den Top-Tipps an, bevor ihr euch die Tutorials anseht, die einige der in der VR-Aktualisierung enthaltenen neuen Geräte erklären", heißt es im PlayStation Blog "Das Modellieren im Kreativmodus ist in VR wahrhaft unvergleichlich und ermöglicht es euch, eure Träume um euch herum zum Leben zu erwecken. Wenn ihr PlayStation Move-Motion-Controller besitzt, werdet ihr feststellen, dass das Modellieren in VR ein sehr unmittelbares Erlebnis ist, bei dem ihr vollkommen in den Schaffensprozess eintauchen könnt. Natürlich müsst ihr Inhalte für PS VR nicht unbedingt in VR erstellen und auch Spieler, die PS VR nicht besitzen, können sich auf die Aktualisierung freuen. Wir führen eine Handvoll neuer Geräte für den Kreativmodus sowie eine ganze Reihe neuer Barrierefreiheitsfunktionen ein - darunter Komfortmodus, Stärke der Komfortvignette, statischer Himmel und mehr -, um das Spiel- und Erschaffenserlebnis so großartig wie möglich zu gestalten."Letztes aktuelles Video: VR-Update