Dreams: Gewinner "Pixel_Gorilla" räumt bei den Impy Awards gleich zwei Preise ab

Der Name " Pixel_Gorilla " spielte bei den gestrigen "Impy Awards" zum Kreativbaukasten Dreams ab 24,90€ bei kaufen ) eine besondere Rolle: Dieser Nutzer sicherte sich am Sonntag, 14. Februar nicht nur den Titel “Creator of the Year” - sein Puzzle-Spiel LOCK wurde zusätzlich auch als “Creation of the Year” ausgezeichnet. Die Impy Awards wurden anlässlich des ersten Geburtstages von Dreams verliehen."Zu den Gewinnern gehört der deutsche Kreator SakkusMind , der sich in der Kategorie “Favourite Video Creator” durchsetzen konnte. Er beeindruckte bereits im Mai 2020 mit der offiziellen Visualisierung des Musikalbums “Epic Orchestra - New Sound of Classical”, die in Kooperation mit Sony Music entstand. Seine neueste Kreation trägt den Namen Dreamwater City . (...) Alle Gewinner können hier eingesehen werden.Dreams von Media Molecule, dem Entwicklerstudio hinter Spielreihen wie LittleBigPlanet und Tearaway, ist ein kreatives Toolset zum Erstellen eigener Inhalte – seien es Spiele, Level, Objekte, Musik oder Animationen – mit nahezu unendlichen künstlerischen Möglichkeiten. Diese können im “Traumiversum” geteilt und von anderen Spielern erlebt, bewertet, gespielt, bearbeitet und für ihre eigenen Projekte genutzt werden. Neben dieser Vielzahl an Kreationen und Möglichkeiten bietet Dreams eine Story-Kampagne in Spielfilmlänge.Dreams ist seit dem 14. Februar 2020 digital im PlayStation Store sowie physisch im Einzelhandel erhältlich. Seit dem 22. Juli 2020 kann Dreams auch mit PlayStation VR erlebt werden."Letztes aktuelles Video: VRUpdate