NieR: Automata: Über 4,5 Mio. Exemplare ausgeliefert; Mobile-Ableger im Entwicklung

Im Zuge der Ankündigungen von NieR Replicant ver.1.22474487139 und einem Mobile-Ableger mit dem Titel NieR Re[in]carnation für iOS und Android (zunächst nur für Japan) hat Square Enix im japanischen PS Blog bekannt gegeben , dass NieR: Automata mittlerweile über 4,5 Millionen Mal weltweit ausgeliefert wurde (inkl. Digitalverkäufe). Im Mai 2019 lagen die Verkäufe bei vier Millionen, im Dezember 2018 bei 3,5 Millionen. Und nein, die PC-Version hat immer noch keinen offiziellen Patch, abgesehen von der Download-Erweiterung, erhalten (Stichwort: Fix Automata Resolution - FAR Mod ).Des Weiteren wird gemeldet ( Resetera ), dass NieR: Automata bald im Xbox Game Pass für den japanischen Markt enthalten sein, wobei der Xbox Game Pass in Japan bisher gar nicht verfügbar ist. Microsoft scheint also den Xbox-Game-Pass-Start für Japan vorzubereiten.Letztes aktuelles Video: Game of the YoRHA Edition - Launch Trailer