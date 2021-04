NieR: Automata: Die Steam-Version wird einen "Upgrade-Patch" bekommen

An upgrade patch for the Steam version of #NieR:Automata is currently in development.



Es geschehen noch Zeichen und Wunder, möchte man fast sagen, denn die Steam-Version von NieR: Automata ab 24,90€ bei kaufen ) wird einen "Upgrade-Patch" bekommen, dies ist auf dem offiziellen Twitter-Channel der NieR-Reihe bestätigt worden. Weitere Details wurden aber nicht verraten. Es kann also davon ausgegangen werden, dass die Steam-Fassung auf die von QLOC angepasste Version für den Xbox Game Pass (Become as Gods Edition) aktualisiert wird.Im Vergleich zur ursprünglichen und ungepatchten Steam-Version umfasst die Xbox-Game-Pass-Fassung eine Grafikoption für den fensterlosen Modus (bessere Auflösung; wir berichteten ), FidelityFX CAS (kontrast-adaptives Schärfen), HDR-Unterstützung und bessere Texturen für die Benutzeroberfläche, die bis zur 4K-Auflösung skaliert werden können. Die Anpassungen wurden von QLOC basierend auf den Wünschen von PlatinumGames vorgenommen.Seit der Veröffentlichung der überbesserten Version (Become as Gods Edition) im Xbox Game Pass wurde NieR: Automata auf Steam als Protest mit negativen Nutzerreviews bombartiert. So waren von 3.456 Nutzerreviews in den letzten Tagen lediglich 25 Prozent "positiv".Letztes aktuelles Video: Game of the YoRHA Edition Launch Trailer