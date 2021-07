NieR: Automata: Upgrade-Patch für die Steam-Version veröffentlicht

Aktualisierung vom 15. Juli 2021, 18:10 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 13. Juli 2021, 15:37 Uhr:

Videoeinstellungen für Rahmenlos

Videoeinstellungen für Rahmenlos wurden implementiert.

Videoeinstellungen für Rahmenlos wurden implementiert. Fidelity FX

Ein Fidelity FX CAS-Feature wurde hinzugefügt.

Ein Fidelity FX CAS-Feature wurde hinzugefügt. HDR

Das System kann jetzt feststellen, ob HDR in den Windows-Bildschirmeinstellungen aktiviert wurde, und falls ja, startet das Spiel automatisch im HDR-Modus.

Das System kann jetzt feststellen, ob HDR in den Windows-Bildschirmeinstellungen aktiviert wurde, und falls ja, startet das Spiel automatisch im HDR-Modus. Kantenglättung

Anpassungen an der Kantenglättungsfunktionalität.

Anpassungen an der Kantenglättungsfunktionalität. UI-Texturen (4K)

Ca. 270 UI-Texturen für Symbole, Hintergründe und UI-Elemente etc. unterstützen jetzt 4K-Auflösung.

Ca. 270 UI-Texturen für Symbole, Hintergründe und UI-Elemente etc. unterstützen jetzt 4K-Auflösung. Zwischenszenen

Die Bitrate wurde verbessert und alle vorgerenderten Zwischenszenen angepasst, damit diese in 60FPS abgespielt und im richtigen Bildformat angezeigt werden, ohne das Bild zu dehnen.

Die Bitrate wurde verbessert und alle vorgerenderten Zwischenszenen angepasst, damit diese in 60FPS abgespielt und im richtigen Bildformat angezeigt werden, ohne das Bild zu dehnen. Globale Beleuchtung

Ein neues Globale-Beleuchtung-Feature wurde implementiert. Dies kann auf drei Stufen eingestellt werden: Hoch, Mittel oder Gering.

Ein neues Globale-Beleuchtung-Feature wurde implementiert. Dies kann auf drei Stufen eingestellt werden: Hoch, Mittel oder Gering. Umgebungsverdeckung / Bloom

Die Rendering-Ziele für Umgebungsverdeckung und Bloom-Effekte wurden zu dynamischer Auflösung entsprechend der Auflösung des Spiels geändert.



Es ist jetzt möglich, für Screenshots mit dem gleichzeitigen Drücken der Alt- und Enter-Tasten zwischen kürzlich ausgewählten Darstellungsmodi zu wählen, wie zwischen Vollbildschirm und Fenstermodus oder zwischen Rahmenlos und Fenstermodus.

Der Mauscursor wird nicht länger angezeigt, wenn ein Gamepad-Controller benutzt wird.

Die Bildrate wurde in den Standardeinstellungen auf 60FPS stabilisiert.

Andere Verbesserungen bezüglich der Stabilität wurden ebenfalls implementiert."

Der versprochene Upgrade-Patch für die Steam-Version von NieR: Automata ab 16,32€ bei kaufen ) ist veröffentlicht worden. Der Download ist knapp 16,2 GB groß. Die Verbesserungen findet ihr weiter unten aufgelistet.Mehr als vier Jahre nach der Veröffentlichung wird für die PC-Version von NieR: Automata auf Steam am 15. Juli 2021 ein großer Upgrade-Patch erscheinen . Damit wird die ursprüngliche Steam-Fassung auf die von QLOC angepasste Version für den Xbox Game Pass (Become as Gods Edition) aktualisiert.Zu den Verbesserungen gehören eine Grafikoption für den fensterlosen Modus (bessere Auflösung, wir berichteten ), FidelityFX CAS (kontrast-adaptives Schärfen), HDR-Unterstützung und bessere Texturen für die Benutzeroberfläche, die bis zur 4K-Auflösung skaliert werden können. Die Bitrate der Zwischensequenzen wurde angepasst und die globale Beleuchtung kann fortan in drei Stufen eingestellt."ÄnderungenFehlerbehebungenLetztes aktuelles Video: Game of the YoRHA Edition Launch Trailer