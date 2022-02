Kaum zu glauben: Nier Automata feiert dieses Jahr sein fünfjähriges Jubiläum. Die Fans des Action-Rollenspiels können sich aber nicht nur über den Geburtstag sondern auch, über die Ankündigung einer Animeserie zum Spiel freuen. Gerüchte begannen bereits Anfang dieses Monates zu zirkulieren, nun wurde das Ganze in Form eines Ankündigungstrailers und einer Website offiziell bestätigt.Ein möglicher Zeitraum für die Erscheinung des Animes wird ebenfalls nicht genannt. Wer auf dem Laufenden bleiben will kann das Projekt via Twitter verfolgen.