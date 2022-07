NieR: Automata: Neues Geheimnis kommt ans Licht – Spieler findet versteckte Tür

Clevere PR oder echtes Easter Egg? Fans von NieR: Automata rätseln weiter





Someone randomly posted a video on the Nier Automata subreddit showing they found a secret room in the Copied City. So far no one else has worked out how they managed to make this secret door appear. Literally 1 person on earth has accessed this room and we are uttered mind blown pic.twitter.com/g7W4JxiNDg



Hinweise auf PR-Gag verdichten sich

Fans von NieR: Automata werden zu Hobbydetektiven: Ein Spieler fand eine verborgene Tür, die zu einer mysteriösen Kirche führt. Die Community versucht nun, das Rätsel zu lösen.Dabei ist man sich zuweilen nicht ganz sicher, ob es sich wirklich um ein bislang unentdecktes Detail des Spiels handelt, oder die Entwickler ihre Fans an der Nase herumführen wollen. Immerhin wurde das "letzte Geheimnis" von NieR: Automata bereits vor fast zwei Jahren gelüftet.Schon vor einigen Wochen erkundigte sich Nutzer sadfutago im Subreddit des Spiels darüber, wie man die "Kirche" in NieR: Automata üblicherweise erreichen könnte. Der Post fand wenig Beachtung, doch als der Nutzer Screenshots und einen kurzen, mit dem Handy gefilmten Clip des bislang unbekannten Areals veröffentlichte, begann die Community schlagartig, sich für sadfutagos Entdeckung zu interessieren.Die Situation wurde fortan an immer verwirrender und mittlerweile schalteten sich sogar einige bekanntere Namen ein, um das Rätsel um die gut versteckte Kirche zu lösen. Der bekannte Modder und Dataminer Lance McDonald, der vor einiger Zeit selbst das vermeintlich "letzte Geheminis" des Spiels lüften konnte, zeigte sich über Twitter sichtlich verwirrt. Er verneinte deutlich, dass es sich bei der Kirche, die sadfutago durch eine Tür in der Copied City erreichen konnte, um eine modifizierte Version der Spieldateien handeln würde. Laut ihm sei sadfutago der bisher einzige Mensch auf dem Planeten, der das Areal bislang betreten hat.Doch damit nicht genug: Sogar NieR: Replicant -Entwickler Yosuke Saito meldete sich, wenn auch knapp, zu Wort. Er retweeted den ominösen Clip mit den Worten "Ewiges Mysterium...", kurz darauf kommentiert er einen News-Beitrag und lässt durchscheinen, dass es sich um einen Scherz des NieR-Directors Yoko Taro handeln könnte. Während die eine Hälfte der Community weiter versucht, das Rätsel zu lösen, vermutet die andere mittlerweile nicht mehr als einen cleveren Marketing-Streich hinter der Aktion. Als Indizien führen sie unter anderem widersprüchliche Kommentare des Reddit-Nutzers sadfutago an.Während man die durchaus merkwürdigen Reaktionen von Twitter-Nutzer und Kirchenentdecker sadfutago noch auf eine mögliche Sprachbarriere zurückführen kann, findet die NieR: Automata-Community immer mehr potentielle Beweise für einen ausgeklügelten PR-Stunt. Übersetzt bedeutet der Name des Nutzers nämlich "sad twins", also "traurige Zwillinge": Eine Symbolik, die in Taros Spielen immer wieder auftaucht. Darüber hinaus ist der reddit-Account des Nutzers gerade einmal einen Monat alt und seitdem postete er ausschließlich in bekannten und weniger bekannten Unterforen von NieR: Automata.Zieht man in Betracht, dass NieR: Automata schon in Kürze in der "The End of YoRHa"-Edition für die Nintendo Switch erscheinen soll , auf die Yosuke Saito in einer seiner Antworten auch noch explizit verlinkt, könnte es sich also durchaus um eine kreative Form des viralen Marketings handeln. Es bleibt also abzuwarten, ob in der Zukunft noch mehr Fans die geheimnisvolle Tür durchschreiten können, oder man den Entwicklern vollends auf den Leim gegangen ist.