NieR: Automata: Brandneuer Trailer für die Nintendo Switch-Version veröffentlicht

NieR: Automata: Neue Gameplay-Eindrücke der Switch-Version von der Tokyo Game Show

Square Enix zeigt einen neuen Trailer für die kommende NieR: Automata The End of YoRHa Edition auf der Nintendo Switch . Außerdem sehen wir eine Menge Gameplay von der TGS.Der Trailer selbst ist dabei eher emotionalisierend gehalten, zeigt er doch einige ergreifende Momente, die Fans der PS4-, Xbox- oder PC-Version des Titels noch bestens in Erinnerung geblieben sein dürften.Dank des auf der Tokyo Game Show 2022 geteilten Gameplays wissen wir darüber hinaus, wie flüssig NieR: Automatas End of YoRHa Edition auf der Nintendo Switch tatsächlich laufen wird. Hinter der Switch-Version steht kein geringerer Name als Virtuos, der bereits in der Vergangenheit für Portierungen von Dying Light, Dark Souls: Remastered oder Bioshock: The Collection auf den Handheld-Hybriden brachte.Der Port von NieR: Automata für die Switch soll mit 30 FPS in 1080p laufen, sofern die Konsole im Dock steckt. Außerdem kommt die Switch-Version mit allen vorherigen DLCs, sowie exklusiven Kostümen daher. Ihren Release feiert sie, gute fünf Jahre nach der Erstveröffentlichung auf der PS4 und dem PC, am 6. Oktober 2022. Jüngst kam ein Geheimnis von NieR: Automata ans Licht , das zunächst mehr Fragen aufwarf, als es beantwortete.