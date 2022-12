NieR: Automata: Neuer Trailer zum Anime befasst sich mit dem actionreichen Intro des Spiels

NieR: Automata – Japanischer Trailer zur Anime-Adaption zeigt das Schicksal von 2B und 9S

Serien-Adaption soll neue Elemente enthalten

Ursprünglich erschien NieR: Automata bereits 2017, doch mit einem unerwarteten Release auf der Nintendo Switch machte das narrativ-ungewöhnliche Rollenspiel dieses Jahr erneut von sich reden. In unserem Test zur Switch-Fassung erklärt Redakteur Matthias, warum NieR: Automata auch fünf Jahre später immer noch ein Meisterwerk ist und wieso sich der Titel zurecht hartnäckig in der öffentlichen Aufmerksamkeit hält. Aus der dürfte Automata dann aber auch so bald nicht verschwinden, schließlich folgt nächstes Jahr eine Anime-Adaption, die sich nun in einem neuen Trailer präsentiert.Das aktuell ausschließlich auf Japanisch zu hörende Werbevideo wirft einen genaueren Blick auf die Handlung der Serie, die sich Fans des Spiels natürlich schon grob zusammenreimen können. Erneut stehen die beiden Androiden 2B und 9S im Rampenlicht, wie sie ihre Mission auf der von Robotern eroberten Erde beginnen und dort sogleich auf herben Widerstand treffen.Wer das Spiel noch nicht kennt, für den dürfte eine Einordnung der Ereignisse aus dem Trailer Story-Spoiler bedeuten, seid also gewarnt! NieR-Fans dürfen sich mit der Anime-Umsetzung angesichts des knapp anderthalbminütigen Videos auf eine sehr getreu scheinende Adaption freuen. Im aktuellen Trailer wirft man vor allem einen Blick auf die ersten Stunden des Spiels.In denen machen sich 2B und 9S vom Mondbunker auf, in dem sich die von den Menschen entwickelten Androiden aufhalten, um die Erde zurückzuerobern. Neben dramatischer Raumschiffgefechte zeigt der Trailer auch den Kampf von 2B gegen einen Riesenroboter mit Sägearmen und die bevorstehende Explosion von 2B und 9S durch das Auslösen ihrer jeweiligen Black Box.Trotz der offensichtlichen Parallelen zum Spiel soll die Anime-Adaption von NieR: Automata aber auch frische Ideen mitbringen, um Fans der Vorlage bei der Stange zu halten und andere Anreize abseits der animierten Umsetzung zu bieten. Bereits bei der Ankündigung im September gab es mit dem ominösen Titel „NieR: Automata Ver1.1a“ und von NieR-Schöpfer Yoko Taro persönlich entsprechende Andeutungen.„Sie zu kopieren, wäre keine interessante Handlung für einen Anime. Deshalb habe ich die Idee vorgebracht, Dinge zu verändern“, verriet der Mann, der in Interviews ausschließlich mit einer überdimensionalen Maske vom NieR-Charakter Emil auftritt. Um welche Änderungen es sich genau handelt, erfahren wir dann spätestens im Januar 2023, wenn die Anime-Adaption von NieR: Automata erscheinen soll.