NieR: Automata: Produzent will so lange an der Reihe weiterarbeiten, wie der Serien-Schöpfer lebt

NieR Automata: Die Reise geht weiter, aber nicht in naher Zukunft

Fans der NieR-Spiele sitzen, abseits des Free-to-Play-Mobile-Ablegers NieR Reincarnation, schon seit einer ganzen Weile auf dem Trockenen.ist schon sechs Jahre her undwar nur ein Remaster des Spiels von 2010., Produzent der Reihe, macht nun aber Hoffnung, dass das noch lange nicht das Ende gewesen sein soll. Während des G-STAR 2023-Events in Busan, Südkorea fand das Panel „Ein Treffen, um ununterbrochen über die Produktion von NieR Automata zu sprechen“ statt, bei dem neben Saito auchvor Ort war.Richtig konkrete Infos können NieR-Fans von der G-STAR 2023 zwar nicht mitnehmen, offenbar muss man sich aber zumindest keine Sorgen darüber machen, dass Yoko Taros schräges Universum nichthervorbringen wird. Wie Yosuke Saito bekanntgab (netterweise aus dem Japanischen übersetzt von den Kollegen bei Noisy Pixel ), hat er noch„Und zu guter Letzt versicherte Yosuke Saito dem Publikum, dass er die NieR-Reihe auch weiterhin entwickeln würde, solange wie Yoko Taro am Leben ist. Er schloss seine Ansprache, indem er auf ein separates Projekt verwies, an dem er und Yoko Taro zusammen arbeiten und über das die beiden irgendwann nächstes Jahr sprechen wollen.“Da Yoko Taronoch im besten Alter ist, wird sicherlich noch der ein oder andere NieR-Titel in Zusammenarbeit mit Saito herumkommen. Und in der Zwischenzeit lohnt nächstes Jahr ein Blick auf das aktuelle Projekt der beiden. Zuletzt war Yoko Taro übrigens für die-Reihe verantwortlich: Drei Kartenspiele, die mit ihrer Erzählerstimme und dem Wohnzimmertisch-Look an heitere Rundenerinnern. D&D-Feeling kommtangekündigt haben.