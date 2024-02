NieR: Automata: Yoko Taro befeuert Spekulationen um Sequel

NieR: Automata - Wurde der Sequel-Titel während des Konzerts gezeigt?

Was Fans der Reihe schon länger hoffen, könnte in naher Zukunft vielleicht tatsächlich Wirklichkeit werden. Jedenfalls hat Yoko Taro, der Game Director hinterund, Gerüchte über eine Fortführung der Serie neues Feuer gegeben.Bei einem Orchester-Konzert in London, wo die Musik aus den-Spielen zum Besten gegeben wurde,und bat das Publikum, seinem Enthusiasmus bezüglich eines dritten Teils in Form von Applaus Ausdruck zu verleihen. So jedenfalls lautet ein Augenzeugenbericht eines Konzertbesuchers.Wenig überraschend brach daraufhin die Menge in Jubelarien und ekstatische Rufe aus. Taro habe gesagt, dasssei, und die Wünsche der Fans nach einem Sequel zu NieR: Automata auf diese Weise gehört werden könnten. Aber nicht nur diese plakative Anheizung der Spekulationen, ob sich ein drittes NieR-Spiel in Planung befinden könnte, sei ein Indikator gewesen. Demnach könnten auch Texteinblendungen während des Konzerts, das mit Spielszenen auf einer Großbildleinwand untermalt wurde und so eine eigene Story erzählte,geboten haben – und vielleicht sogar auf den Titel. So war das Wort „repent“ (zu Deutsch: bereuen) mehrfach Teil eines Dialogs, zuletzt wurde es stilistisch alsgeschrieben.haben also durchaus ihre Berechtigung, zumal Produzent Yosuke Saito erst im letzten Jahr verkündete, so lange, wie Yoko Taro lebt. Einen Erfahrungsbericht von besagtem Konzert, von dem zwei Termine auch in Berlin stattfanden,