Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Teaser-Trailer als Lebenszeichen - 4Players.de

Bei der zweiten Ausgabe von State of Play, dem PlayStation-Video-Magazin von Sony, ist am Ende ein kurzer Teaser-Trailer aus Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) gezeigt worden - quasi als Lebenszeichen des Spiels nach sehr langer Durststrecke.In dem Video kann man einen Blick auf die bekannten Charaktere (Cloud, Barret, Tifa, Aerith) in neuer Optik sowie die Kämpfe werfen. Im Juni sollen weitere Details folgen, höchstwahrscheinlich im Rahmen der E3 2019 bei der Showcase von Square Enix (Dienstag, 11. Juni 2019 um 03.00 Uhr).Letztes aktuelles Video: Teaser Trailer State of Play 2019