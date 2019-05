Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Video: Teaser-Trailer als Lebenszeichen - 4Players.de

Leon-x schrieb am 10.05.2019 um 00:35 Uhr

So viel hat sich gar nicht verändert. Look ist immer noch gleich.

Mal gespannt wie viele Leute sich daran stören.

Aber recht machen geht da eh nicht weil man sich über die Jahre so viel selber schon ausgemalt hat.

Es fehlt halt etwas der Anime-Style da alles schon recht realistisch wirkt.

Erst mal mehr sehen wie es ablaufen wird. Von Art her ist es FF XV immer noch recht nah wie alles wirkt.

Schön Aerith schon zu sehen. Auch wenn ich die Blumenszene nicht ganz so in Erinnerung habe wie Cloud reagiert.