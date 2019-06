Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Tifa mit Bauchmuskeln, Event in der Honigbiene und mehr Dialog-Optionen - 4Players.de

Nach der E3-Präsentation von Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) verriet Game Director Tetsuya Nomura in einem Interview mit der Famitsu via Gematsu weitere Details zu dem Rollenspiel von Square Enix. Er erklärte, dass der im Trailer zu sehende "schwarze Nebel" mit den "Schicksalswächtern" ("Watchmen of Fate") in Verbindung stehen würde. Dies seien mysteriöse Wesen, die regelmäßig vor den Party-Charakteren am Schauplatz wären. Er hofft, dass diejenigen, die das Original gespielt haben, auch diese neuen Elemente mögen werden.Darüber hinaus erklärte er, dass es weitaus mehr Dialog-Möglichkeiten als im Klassiker geben wird. Je nach ausgewählter Antwort des Spielers verändert sich der Verlauf des Gesprächs, weswegen das Dialogvolumen massiv angestiegen sei. Das Event im "Gasthaus zur Honigbiene" ist weiterhin vorhanden, wurde aber "moderner gestaltet". Verkleiden müsse man sich trotzdem. Er meinte, dass das Originaldesign mittlerweile zu "körperlichem Unbehagen" führen würde. Details zu dem ursprünglichen Event und der Verkleidung von Cloud als "Mädchen" mit Kleid, Perücke ud Parfüm findet ihr hier Tetsuya Nomura sahte, dass sie die Hauptgeschichte selbst nicht verändert hätten, dafür aber eine Menge neuer Ereignisse als Ergänzungen für das Szenario eingebaut hätten. Zur Verbesserung des Level-Designs wurden stellenweise auch neue Gegner in den Abschnitten platziert.Aerith soll in einem "westlichen" Look daherkommen. Tifa hingegen wird "asiatisch" gestaltet. Über Tifa sagte Nomura: "Wir wollten, dass Tifa sichtbare Bauchmuskeln hat, sie hat also einen athletischen Körperbau. Der Ethikausschuss von Square Enix sagte uns aber auch, dass wir ihre Oberweite 'straffen' mussten, damit sie während der intensiven Action/Tätigkeiten nicht unnatürlich wirkt. So kam man auch auf die schwarze Unterwäsche und das passende Tanktop." Jeder Charakter wird übrigens eine Vorliebe für bestimmte Feinde haben.Last but not least meinte er, dass man trotz Schwerpunkt auf Immersion und "Hochgefühl" im Kampf auch ganz ohne Stress kämpfen könnte, und zwar durch den Einsatz von Shortcuts. Wenn man das Befehlsmenü öffnet, verlangsamt sich die Zeit und man kann wie in einem "Kommando-Kampf" kämpfen. Für die Wiederherstellung von MP ist derweil ein Gegenstand erforderlich.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau