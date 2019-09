Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): Neues Bild-/Videomaterial, Details zum Classic-Modus und der Packshot - 4Players.de

Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4) Screenshot - Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel) (PS4)

Square Enix hat neues Bild- und Videomaterial aus Final Fantasy 7 Remake veröffentlicht. Auf den Screenshots sind die Charaktere, mehrere Szenen aus Kämpfen, der Materia-Bildschirm, weitere Teile der Sektor-7-Slums und die Siebter-Himmel-Bar zu sehen. Das neue Video zeigt wiederum den Kampf gegen den Bossgegner "Arco" in dem Abwasserkanal. Aerith, Cloud und Tifa zeigen ihre individuellen Fertigkeiten im Kampf.Über den Classic-Modus schreiben die Entwickler im PlayStation Blog : "Im Classic-Modus können sich Spieler im Kampf darauf konzentrieren, Befehle auszuführen, ohne sich gleichzeitig ums Ausweichen oder Blockieren kümmern zu müssen. Wenn ihr einen Kampf startet, füllt sich automatisch ein Balken auf – das sogenannte ATB, ein Verweis auf das Active Time Battle-System des Originals. Sobald der Balken voll ist, könnt ihr diese Energie zum Beispiel für eine Spezialattacke, Magie oder die Verwendung eines Objekts benutzen. Es liegt ganz bei euch. Der Classic-Modus ist ideal für Spieler, die sich bei einem Kampf lieber auf Taktik und Strategie als auf die unmittelbare Action konzentrieren möchten. Und er ist perfekt geeignet für Fans, die sich nach menübasierten Rollenspielen wie dem originalen Final Fantasy VII sehnen."Der Publisher hat außerdem den Packshot gezeigt. Das Titelbild der Box-Version zeigt den Protagonisten Cloud Strife mit seinem Buster Sword, wie er auf das Hauptquartier des Feindes blickt, den er in die Knie zwingen will. Auf der Vorderseite befindet sich allem Anschein nach kein Hinweis, dass dieses Spiel nur der erste Teil des Remakes von Final Fantasy 7 ist.Final Fantasy 7 Remake wird ab dem 3. März 2020 mit deutscher, englischer, japanischer und französischer Synchronisation sowie Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch für die PlayStation 4 erhältlich sein.