Final Fantasy 7 Remake (Arbeitstitel): TGS-Trailer mit deutscher Sprachausgabe - 4Players.de

Square Enix hat eine deutschsprachige Version (Sprachausgabe) des Tokyo-Game-Show-Trailers von Final Fantasy 7 Remake veröffentlicht. Konkretere Angaben zur Besetzung der (deutschen) Sprecherriege hat der Publisher aber noch nicht gemacht. Auf der EGX Berlin (1. bis 3. November) kann das Spiel an 18 Hands-On-Stationen am Square Enix Stand in Halle 7 angespielt werden.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Trailer mit deutscher SprachausgabeFinal Fantasy 7 Remake (Teil 1) wird am 3. März 2020 auf PlayStation 4 mit deutscher, englischer, japanischer und französischer Synchronisation sowie Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch veröffentlicht. Angaben zur Veröffentlichung auf PC wurden nicht gemacht. Das Spiel wird ebenfalls als Deluxe Edition (89,99 Euro) und exklusiv im Square Enix Online Store als "1st Class Edition" für 299,99 Euro angeboten.Square Enix: "Der bösartige Shinra-Konzern regiert die Welt mit eiserner Faust und spinnt sein Netz aus Lügen fortwährend weiter. Hat sich die Widerstandsgruppe Avalanche einem zu großen Gegner gestellt? Werft im Trailer von der Tokyo Game Show 2019 einen ersten Blick auf Shinras Agenten, die "Turks", die mächtigen Beschwörungen Ifrit und Shiva und vieles mehr. Erlebt die spektakuläre Neuauflage eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten! Das erste Spiel dieses Projekts ist in der zusammengewürfelten Stadt Midgar angesiedelt und lässt sich ohne Vorkenntnisse spielen."