Final Fantasy 7 Remake: Neue Bilder und Details: Klassischer Modus, Waffenfertigkeit & Materia - 4Players.de

Der Schwierigkeitsgrad kann jederzeit angepasst werden

Waffen können durch die Aktivierung der Kräfte ihres Materia-Kerns verbessert werden.

Jede Waffe verfügt über ihre eigene Waffenfertigkeit - je häufiger man sie einsetzt, desto geschickter wird man im Umgang. Erreicht man den Maximalwert, erlernt der Träger die Fertigkeit und kann sie einsetzen, wenn eine andere Waffe ausgerüstet ist.

Mit der Fertigkeit "Analyse" kann man die Schwächen und Resistenzen der Gegner herausfinden.

Square Enix hat eine Ladung Screenshots aus Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) veröffentlicht. Neben den Charakteren wie Cloud, Biggs, Jessie, Wedge, Rude und Reno sind auch Einstellungsmöglichkeiten, Waffenmodifikationen, Materia, Beschwörungen und Minispiele (Dart, Flucht auf einem Motorrad) zu sehen.Den "Klassischen Modus" wird man im Schwierigkeitsgradsmenü aktivieren können. In diesem Modus ("Klassisch") kämpfen die Charaktere automatisch und dabei füllt sich die ATB-Leiste. Man muss dann nur die Fertigkeiten, Magie und Gegenstände gegen ATB-Einheiten auswählen. Die Spielmechanik soll eher an die menübasierten Kämpfe aus dem Original erinnern. Man wird im "Klassischen Modus" jederzeit per Tastendruck die direkte Kontrolle übernehmen.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Trailer mit deutscher SprachausgabeFinal Fantasy 7 Remake (Teil 1) wird am 3. März 2020 auf PlayStation 4 mit deutscher, englischer, japanischer und französischer Synchronisation sowie Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch veröffentlicht. Angaben zur Veröffentlichung auf PC wurden nicht gemacht. Das Spiel wird ebenfalls als Deluxe Edition (89,99 Euro) und exklusiv im Square Enix Online Store als "1st Class Edition" für 299,99 Euro angeboten.Square Enix: "Der bösartige Shinra-Konzern regiert die Welt mit eiserner Faust und spinnt sein Netz aus Lügen fortwährend weiter. Hat sich die Widerstandsgruppe Avalanche einem zu großen Gegner gestellt? Werft im Trailer von der Tokyo Game Show 2019 einen ersten Blick auf Shinras Agenten, die "Turks", die mächtigen Beschwörungen Ifrit und Shiva und vieles mehr. Erlebt die spektakuläre Neuauflage eines der einflussreichsten Spiele aller Zeiten! Das erste Spiel dieses Projekts ist in der zusammengewürfelten Stadt Midgar angesiedelt und lässt sich ohne Vorkenntnisse spielen."