Final Fantasy 7 Remake: Respekt für das Original, neue Bossgegner und Entwicklung von Teil 2 angelaufen - 4Players.de

Square Enix hatte gestern neue Bilder und Info-Häppchen zu Final Fantasy 7 Remake herausgegeben ( wir berichteten ). Zugleich wurden mehrere Interview-Ausschnitte mit Entwicklern aus dem Team veröffentlicht. So sagte Tetsuya Nomura (Game Director & Concept Design), dass sie mit der Entwicklung des zweiten Teils des Remakes bereits begonnen hätten, schließlich soll das Remake von Final Fantasy 7 bekanntlich in mehreren Teilen erscheinen. Wie viele Teile es letztendlich sein werden, wurde bisher nicht exakt festgelegt.Tetsuya Nomura: "Ich kann nicht viel zu unseren tatsächlichen Plänen sagen, aber was die vielen Fragen zum Umfang des Spiels angeht - da besteht überhaupt kein Grund zur Sorge. Allein der Midgar-Teil ist so intensiv und umfangreich, dass ich dem Team anweisen musste, ihn ein bisschen zu verschlanken. Was neue Charaktere angeht, habe ich ja in vergangenen Interviews gesagt, es würde keine geben - wir haben es zwar nicht mit Hauptcharakteren zu tun, aber am Ende sind es doch einige mehr geworden, wir wollten Midgar schließlich reichhaltig gestalten. Beim Endboss von Midgar denkt ihr wahrscheinlich an den Motorball, aber in diesem Spiel wird es neue Bosse geben, die der Story noch mehr Spannung verleihen. Wir haben schon angefangen, am nächsten Titel zu arbeiten, aber ich bin zuversichtlich, dass wenn ihr diesen Teil spielt, werden eure Erwartungen noch größer werden."Naoki Hamaguchi (Co-Director) hebt noch einmal die Wichtigkeit des Originals hervor: "In diesem Sinne finde ich folgenden Satz wichtig: 'Respektiere das Original.' Wir möchten mit Final Fantasy 7 Remake etwas erschaffen, das nur durch die technischen, visuellen und gestalterischen Möglichkeiten heutzutage möglich ist, und gleichzeitig die fesselnden Elemente des Originalspiels zu respektieren." Auch viele andere Mitarbeiter von Square Enix äußerten sich ähnlich und bezeichneten den siebten Teil als prägend - sowohl bei der Grafik als auch beim Spieldesign.Außerdem stellte Yoshinori Kitase noch klar, dass einige der Entwickler, die beim Originalspiel mitgewirkt haben, auch beim Remake wieder als Teil des Kernteams mit an Bord sind: "Dazu zähle ich als Producer, Tetsuya Nomura als Director, Motomu Toriyama als Co-Director und Kazushige Nojima als Story- und Drehbuchautor. Zusätzlich haben wir Leute wie Co-Director Naoki Hamaguchi, die jetzt Teil des Entwickler-Kernteams sind und damals einfach nur Fans von Final Fantasy 7 waren. Und zu meiner großen Freude sind jüngere Entwickler aus der ganzen Welt auf uns zugekommen, nachdem sie gehört hatten, dass Final Fantasy 7 Remake entwickelt wird. Diese Teammitglieder sorgen dafür, dass der Geist des Originalspiels erhalten bleibt, bringen aber darüber hinaus die Energie einer neuen Generation mit ein."Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) wird am 3. März 2020 auf PlayStation 4 mit deutscher, englischer, japanischer und französischer Synchronisation sowie Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch veröffentlicht. Angaben zur Veröffentlichung auf PC wurden nicht gemacht. Das Spiel wird ebenfalls als Deluxe Edition (89,99 Euro) und exklusiv im Square Enix Online Store als "1st Class Edition" für 299,99 Euro angeboten.Letztes aktuelles Video: TGS 2019 Trailer mit deutscher Sprachausgabe