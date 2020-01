Final Fantasy 7 Remake: Daten und erste Videos aus der Demo aufgetaucht - 4Players.de

Die Daten der bisher noch nicht offiziell angekündigten Demo zu Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) ist auf den PlayStation-Store-Servern entdeckt worden. Zunächst konnte das Intro-Video der Demo abgerufen werden und danach wurde die fast ca. 11 GB große Demo runtergeladen. Im Anschluss konnte die Demo allem Anschein nach auf einer " jailbroken " PS4-Konsole gestartet werden.Spielszenen aus der Demo, die laut Beschreibung von Square Enix "sieben Szenarien" enthalten soll, wurden in den folgenden Videos festgehalten. Der zweite Teil der Video-Reihe ist bisher nirgends aufgetaucht. Am Ende der Demo besteht die Möglichkeit, das Remake zu kaufen. Es wird auch darüber berichtet , dass die Daten der Vollversion kurzzeitig auf dem Server vorhanden waren.Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) wird am 3. März 2020 auf PlayStation 4 mit deutscher, englischer, japanischer und französischer Synchronisation sowie Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch veröffentlicht. Es wird bis zum 3. März 2021 exklusiv bzw. zuerst auf der PlayStation 4 spielbar sein.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 Cloud Trailer