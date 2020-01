Final Fantasy 7 Remake: Gerücht: Hinweise auf PC-Version in der PS4-Demo entdeckt - 4Players.de

Yeah already discussed this yesterday in Discord with others that there are many "many" signs inside the Demo that we will see a future PC Port sooner or later. There is PC Code still left inside, and it mentions various higher Resolutions together with some NVIDIA and AMD stuff.



— Roxanne (@roXyPS3) 2. Januar 2020

In der noch immer nicht offiziell angekündigten PS4-Demo von Final Fantasy 7 Remake sind Dataminer auf Hinweise auf eine PC-Umsetzung des Rollenspiels gestoßen . In dem Programmcode der Demo tauchten sowohl die beiden Firmennamen AMD und Nvidia als auch höhere bzw. andere Grafikauflösungen auf, die PS4, PS4 Pro, Xbox One und Xbox One X gar nicht unterstützen. In der PlayStation 4 und der PlayStation 5 kommen Prozessoren von AMD zum Einsatz, aber keine Chips von Nvidia. Diese Überbleibsel deuten auf eine zukünftige PC-Veröffentlichung hin. Square Enix hat das Spiel bisher ausschließlich für PS4 angekündigt.Eine PC-Version wäre nicht wirklich überraschend, schließlich wird das Remake bis zum 3. März 2021 exklusiv bzw. zuerst auf der PlayStation 4 spielbar sein. Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) wird am 3. März 2020 auf PlayStation 4 veröffentlicht.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 Cloud Trailer