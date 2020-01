Final Fantasy 7 Remake: Verschiebung auf April

Der Release vom Final Fantasy 7 Remake verschiebt sich auf den 10. April. Das hat Square Enix jetzt offiziell eingeräumt."Wir wissen, dass so viele von euch die Veröffentlichung des Final Fantasy VII Remakes herbeisehnen und geduldig auf das Erlebnis gewartet haben, an dem wir gearbeitet haben", so Produzent Yoshinori Kitase. "Um sicherzustellen, dass wir ein Spiel gemäß unserer Vision und der Qualität abliefern, die unsere Fans erwarten, haben wir uns dazu entschieden, das Releasedatum auf den 10. April zu verlegen. Wir haben diese harte Entscheidung getroffen, um uns selbst ein paar zusätzliche Wochen für den Feinschliff zu geben und euch die bestmögliche Erfahrung zu bieten. Ich entschuldige mich im Namen des gesamten Teams bei allen, weil ich weiß, was es bedeutet, dass man noch ein bisschen länger auf das Spiel warten muss."Ursprünglich sollte die Neuauflage von Final Fantasy 7 am 3. März erscheinen.Letztes aktuelles Video: The Game Awards 2019 Cloud Trailer