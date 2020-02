Final Fantasy 7 Remake: Midgar, Shinra und Avalanche: Die Eröffnungssequenz im Video

Square Enix hat die Eröffnungssequenz bzw. das Intro-Video aus Final Fantasy 7 Remake veröffentlicht. Das Video zeigt die Stadt Midgar und eine Welt, in welcher der Shinra-Konzern die Lebenskraft des Planeten in Form von Mako-Energie entzieht. Man sieht eine Blumenhändlerin inmitten einer hochinstrualisierten Stadt und am Ende die altbekannte Widerstandsgruppe namens Avalanche ...Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) wird am 10. April 2020 auf PlayStation 4 mit deutscher, englischer, japanischer und französischer Synchronisation sowie Untertiteln in Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Spanisch und brasilianischem Portugiesisch veröffentlicht. Andere Plattformen werden frühstens ein Jahr später versorgt.Über Soundtrack-Konzerte und Soundtrack-Verfügbarkeit schreibt der Publisher: "Zudem können Fans die atemberaubende Musik von Final Fantasy 7 Remake während der Orchester-Welttournee, die in Zusammenarbeit mit AWR Music Productions organisiert wurde, in über zehn Städten live erleben. Die Konzerte haben ihren Auftakt im Juni in Los Angeles und bieten Musik des Soundtracks, welche von einem majestätischen Orchester und einem Chor unter der Leitung von GRAMMY-Gewinner Arnie Roth, der für seine Arbeit an "Distant Worlds: Music from Final Fantasy" bekannt ist, dargeboten wird. Für weitere Informationen zu den Konzerten und Tickets siehe: http://ffvii-remakeconcerts.com/ (...) Für alle Fans, welche die Konzerte nicht besuchen können, erscheint im Frühsommer 2020 der Original-Soundtrack von Final Fantasy 7 Remake."