Final Fantasy 7 Remake: Spielbare Demo im PlayStation Store für PS4 zum Download; auch ohne PlayStation Plus

Aktualisierung vom 20. März 2020, 18:28 Uhr:

Ursprüngliche Meldung vom 02. März 2020, 09:37 Uhr:

Die Demo von Final Fantasy 7 Remake steht mittlerweile auch ohne PlayStation Plus im PlayStation Network zur Verfügung ( zum Store ). Ganz kostenfrei ist die Demo aber nicht, da aufgrund der Jugendschutzbestimmungen für Spieler ohne PlayStation-Plus-Abonnement eine Aktivierungsgebühr über einmalig 25 Cent zur Altersverifikation erforderlich ist. Square Enix : "Die Teams von Square Enix haben in den letzten Tagen gemeinsam mit Sony PlayStation an einer Lösung gearbeitet, die Demo zu Final Fantasy 7 Remake allen deutschen PS4-Besitzern zugänglich zu machen. Wir freuen uns, hiermit bekannt zu geben, dass die Demo zu Final Fantasy 7 Remake und damit auch das zugehörige, exklusive PS4-Design ab sofort auch ohne PlayStation Plus im deutschen PlayStation Store zur Verfügung steht. Bitte beachtet, dass aufgrund der Jugendschutzbestimmungen für Spieler ohne PlayStation Plus Abonnement eine Aktivierungsgebühr über einmalig 25 Cent zur Altersverifikation erforderlich ist. Wir danken euch, die ihr so sehnsüchtig auf den Release des Spiels wartet, für euren leidenschaftlichen Support."Die spielbare Demo von Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) kann ab sofort im PlayStation Store runtergeladen werden ( zum PS Store ). Ein Abo von PlayStation Plus ist in Deutschland erforderlich.Die Demo umfasst die erste Mission und die Ereignisse, die sich während des Anschlags auf Mako-Reaktor 1 abspielen. Wer die Demo bis zum 11. Mai 2020 herunterlädt, erhält zum Release des vollständigen Spiels ein besonderes PlayStation-4-Design. Die Speicherdaten werden nicht in die Vollversion übertragen. Der Spielinhalt kann von der Vollversion abweichen, stellt Square Enix klar.Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) erscheint am 10. April 2020 für PlayStation 4. Da die Laufzeit des Exklusivdeals mit Sony ein Jahr beträgt, werden andere Plattformen entsprechend später bedient.