Final Fantasy 7 Remake: Produzent Kitase: Remakes sind notwendig, um "zukünftige Generationen" zu erreichen

Yoshinori Kitase, der 53-jährige Produzent bei Square Enix, hat in einem Interview durchblicken lassen, dass sie nach der Veröffentlichung von Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) wahrscheinlich keine Pause machen und direkt mit dem zweiten Teil weitermachen werden. Er hätte jedenfalls kein Problem damit, bis zum Ende seiner Karriere an dem Remake von FF7 zu arbeiten. Es sei "eine sehr wichtige Sache", sagte er in einem Interview mit GameSpot Yoshinori Kitase: "Final Fantasy 7 ist ein Spiel, das, wenn es nur das ursprüngliche Spiel [aus dem Jahr 1997] bleiben würde, nur als etwas aus der Vergangenheit in Erinnerung bleiben würde und sich die Leute damit nicht mehr so beschäftigen würden. Ich meine, um etwas zu sein, das auch von zukünftigen Generationen geliebt und geteilt wird, müssen wir es immer wieder aktualisieren, so wie wir es jetzt tun. Und in zehn Jahren oder in 20 Jahren muss es vielleicht wieder geschehen. Selbst wenn dies das Einzige ist, was ich in meiner restlichen Karriere machen werde, werde ich deswegen nicht enttäuscht sein."In einem anderen Interview mit Game Reactor sagte der Produzent noch, dass er ganz persönlich ein Remake von Final Fantasy 5 interessant finden würde - vor allem mit einem realistischeren Ansatz. FF5 war das erste Final-Fantasy-Projekt, an dem er beteiligt war. Allerdings stellte er in dem Zusammenhang noch klar, dass dies nur seine Meinung wäre und man keine Rückschlüsse auf die zukünftige Planung von Square Enix ziehen dürfe.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau