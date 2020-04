Final Fantasy 7 Remake: Tests dürfen ab dem 6. April veröffentlicht werden; drittes Making-of-Video

Tests von Final Fantasy 7 Remake dürfen ab dem 6. April (Montag) um 12 Uhr weltweit veröffentlicht werden. An diesem Zeitpunkt fällt das Embargo laut OpenCritic.com . Obwohl die Tests/Reviews erst Anfang nächster Woche erscheinen dürfen, kann es sein, dass das Spiel in einigen Regionen schon vor dem Embargo-Ende erhältlich ist, da Square Enix die Auslieferung des Rollenspiels aufgrund der Covid-19-Pandemie vorgezogen hat ( wir berichteten ).Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) erscheint offiziell am 10. April 2020 für PlayStation 4. Da die Laufzeit des Exklusivdeals mit Sony ein Jahr beträgt, werden andere Plattformen entsprechend später bedient. Im PlayStation Store kann eine Demo runtergeladen werden, die das erste Kapitel des Spiels enthält.Zudem ist dritte Episode von "The Making of Final Fantasy 7 Remake" veröffentlicht worden. Der dritte Teil der Video-Reihe umfasst Interviews mit unterschiedlichen Personen aus dem Entwicklerstab. Thematisiert werden diesmal hauptsächlich die Kampf- und Action-Elemente. Zu Wort kommen u. a. Yoshinori Kitase (Produzent), Teruki Endo (Battle Director), Naoki Hamaguchi (Co-Director - Game Design / Programmierung), Kosuke Sakane (Lead Battle Designer) und Tomotaka Shiroichi (Lead Battle Designer). Die Tonspur liegt in japanischer Sprache vor. Deutsche Untertitel sind vorhanden.Letztes aktuelles Video: Video-Vorschau