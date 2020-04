Final Fantasy 7 Remake: Fünf Fakten: Was ihr vor dem Spielen wissen solltet

Am 10. April könnt ihr euch mit Tifa, Aerith, Cloud und Barret in das Rollenspiel Final Fantasy 7 Remake stürzen, das auf Basis der Unreal Engine 4 modernisiert wurde. Aber welche Sprachen kann man wählen, wovon handelt die Geschichte und welche neuen Features wurden implementiert? Wir präsentieren euch in Text und Video fünf Fakten, die euch optimal auf das Abenteuer vorbereiten! Unser Test wird am 6. April gegen 12 Uhr online gehen.Blieben die Charaktere im Original von 1997 noch stumm und kommunizierten rein über Textboxen, hat man in Final Fantasy 7 Remake die Wahl zwischen einer kompletten Sprachausgabe in Deutsch, Englisch, Japanisch oder Französisch. Das Coole ist, dass sich die Lippen in jeder Sprache synchron mitbewegen! Auch sonst gibt es subtile Unterschiede: Während sich die Charaktere auf Deutsch etwas mehr zurückhalten, kommt auf Englisch z.B. Barrets raue Art heftiger rüber. Im Englischen wird er von Schauspieler John Eric Bentley, im Deutschen von Synchronsprecher Tobias Brecklinghaus gesprochen, der bereits Gladio in Final Fantasy 15 seine Stimme lieh. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, in welcher Sprache ihr Final Fantasy 7 Remake spielen werdet.Die Geschichte wird überwiegend wie in Final Fantasy 7 erzählt: Die Widerstandsgruppe „Avalanche“ versucht einen der acht Mako-Reaktoren in Midgar zu zerstören, um dem mächtigen Konzern Shinra zu schaden. Diese nutzen den Lebensstrom des Planeten aus, um daraus Mako zu erzeugen und das Volk zu unterwerfen. Protagonist Cloud wird als Ex-Shinra-Soldat Teil des Widerstands und stellt sich unter anderem mit den Charakteren Aerith, Tifa und Barrett gegen die Bedrohung. Wenn euch überdies die Vorgeschichte von Cloud interessiert, solltet ihr Crisis Core: Final Fantasy 7 auf der PSP spielen.Das Kampfsystem stellt eine der größten Neuerungen dar. Vorbei ist die Zeit der Zufallskämpfe: In Final Fantasy 7 Remake kämpft man ohne eine fest vorgegeben Reihenfolge direkt in der Spielwelt und muss sich neuerdings zahlreichen Soldaten oder Dronen stellen. Dabei kann man angreifen, blocken oder mit einer Rolle ausweichen.Wechselt man in den Taktikmodus, wird das Kampfgeschehen automatisch entschleunigt und in eine Zeitlupe versetzt. Hier kann man dann in Ruhe Magie, einen Gegenstand, oder eine der individuellen Fertigkeiten anwenden. Der Taktikmodus erinnert so zumindest etwas an das ATB-System aus Final Fantasy 7, bei dem die Charaktere erst handeln durften, nachdem ihre Leiste gefüllt war.Falls euch die actionreichen Kämpfe zu hektisch sind, könnt ihr zu Beginn des Spiels den „Klassik-Modus“ nehmen, bei dem man nur die Attacken auswählen muss, während die Charaktere von alleine kämpfen. Darüber hinaus gibt es noch die Schwierigkeitsgrade "Einfach" und "Normal".Für Fans von Final Fantasy 7 dürfte nicht nur der Kampf neu sein: So erscheinen wichtige Charaktere bereits viel früher als im Original, es gibt weitere Bosskämpfe und eine erweiterte Spielwelt. Kontrovers diskutiert wurde auch eine erzählerische Änderung: So sind es nicht mehr Avalanche, die den Mako-Reaktoren explodieren lassen, sondern Shinra.Beim Beenden des Remakes wird man natürlich die größte Neuerung bemerken: Denn Final Fantasy 7 Remake wird episodisch erscheinen und nur den Anfangsteil in Midgar umfassen. Dieser wurde für das Remake jedoch so stark erweitert, dass die Spielzeit die Länge eines üblichen Rollenspiels betragen soll.Final Fantasy 7 Remake wird ein Jahr exklusiv nur auf der PS4 erhältlich sein, danach soll laut den Entwicklern eine PC-Version möglich sein. Das Spiel erscheint physisch und digital als Standard- sowie in Deluxe-Editionen, die zusätzliche Boni wie Beschwörungsmateria , einen Mini-Soundtrack und ein Artbook erhält. Die 1st-Class-Edition erhält eine Play-Arts-Figur von Cloud. Aufgrund der Corona-Lieferverzögerungen bestätigte Square Enix außerdem , dass die Versionen bei Spielern in Europa höchstwahrscheinlich schon vor dem 10. April ankommen dürften.