Final Fantasy 7 Remake: "Finaler Trailer" zur Vorbereitung auf den Verkaufsstart

Square Enix hat in Vorbereitung auf den Verkaufsstart von Final Fantasy 7 Remake den "finalen Trailer" zur Einstimmung auf das Rollenspiel veröffentlicht. Der Publisher verspricht "umwerfende Enthüllungen" und "kurze Blicke auf Szenen" aus dem vollständigen Spiel.Tests von Final Fantasy 7 Remake dürfen ab dem 6. April (Montag) um 12 Uhr weltweit veröffentlicht werden. An diesem Zeitpunkt fällt das Embargo laut OpenCritic.com . Obwohl die Tests/Reviews erst Anfang nächster Woche erscheinen dürfen, kann es sein, dass das Spiel in einigen Regionen schon vor dem Embargo-Ende erhältlich ist, da Square Enix die Auslieferung des Rollenspiels aufgrund der Covid-19-Pandemie vorgezogen hat ( wir berichteten ).Final Fantasy 7 Remake (Teil 1) erscheint offiziell am 10. April 2020 für PlayStation 4. Da die Laufzeit des Exklusivdeals mit Sony ein Jahr beträgt, werden andere Plattformen entsprechend später bedient. Im PlayStation Store kann eine Demo runtergeladen werden, die das erste Kapitel des Spiels enthält."Die Geschichte dieses ersten, eigenständigen Spiels im Final Fantasy 7 Remake-Projekt spannt sich bis zur Flucht der Gruppe aus Midgar und taucht tiefer in die Ereignisse ein als das Original Final Fantasy 7. Der skrupellose Shinra-Konzern kontrolliert die Welt und beutet sie durch den Abbau von Mako, der Lebensenergie des Planeten, aus. In der Stadt Midgar heuert die Widerstandsgruppe Avalanche einen neuen Söldner an - Cloud Strife. Doch das ehemalige Mitglied von Shinras Eliteeinheit Soldat hat keine Ahnung, welch überwältigende Reise vor ihm liegt."