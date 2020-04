Final Fantasy 7 Remake: Die Anzahl der Episoden steht noch nicht endgültig fest; Trilogie wahrscheinlich

In Japan ist der Reiseführer/Leitfaden "Final Fantasy 7 Remake Ultimania" zum Remake von Final Fantasy 7 veröffentlicht worden, in dem einige Interviews mit den Entwicklern zu finden sind (via Games Talk und Gematsu ). Auch zu der möglichen Anzahl der Episoden äußerten sich die Projektverantwortlichen, und zwar wie immer wenig konkret.Demnach hätten sie bei Square Enix laut Yoshinori Kitase (Produzent) eine grobe Vorstellung davon, wie viele Episoden es sein könnten, aber sie hätten definitiv noch keine endgültige Entscheidung getroffen. Laut Kitase sei eine weit verbreitete Annahme, dass es eine Trilogie wird. Wie die zweite Episode aussehen wird, hängt nach Ansicht von Tetsuya Nomura (Game Director) allerdings davon ab, wie viele Teile es insgesamt geben wird. Wenn es größere bzw. umfassendere Episoden geben würde, wird die Entwicklung länger dauern, meinte er. Werden "kleinere Teile" veröffentlicht, könnten sie in kürzeren Abständen auf den Markt kommen. Nomura zieht persönlich "schnellere Veröffentlichungen" (also mehr Teile) vor.Spekulation: Unter Umständen hängt die finale Anzahl der Remake-Episoden von dem Erfolg des ersten Teils ab, der mit 3,5 Mio. ausgelieferten Exemplaren in drei Tagen einen beachtlichen Start auf PlayStation 4 hingelegt hat. Final Fantasy 7 Remake ist am 10. April 2020 erschienen. Da die Laufzeit des Exklusivdeals mit Sony ein Jahr beträgt, werden andere Plattformen entsprechend später bedient. In einem Interview im November 2019 sagte Tetsuya Nomura bereits, dass sie die Arbeit an der nächsten Episode begonnen hätten.Letztes aktuelles Video: Einsteiger-Guide