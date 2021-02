Final Fantasy 7 Remake: Intergrade: Erscheint im Juni für PS5; mit neuer Episode und technischen Verbesserungen

Square Enix hat im Rahmen von Sonys "State of Play"-Präsentation am Donnerstagabend enthüllt, dass das Final Fantasy 7 Remake am 10. Juni 2021 als verbessertes und erweitertes "Final Fantasy 7 Remake Intergrade" für PlayStation 5 erscheinen wird - also das Hauptspiel inklusive eines neuen Kapitels rund um Yuffie Kisaragi. Der Publisher erklärt in der offiziellen Pressemitteilung:"Neben vielen, aufregenden Verbesserungen bietet FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE auch eine brandneue Episode mit Yuffie als Hauptcharakter. In diesem neuen Abenteuer steht die Ninja-Kämpferin Yuffie Kisaragi im Mittelpunkt. Sie unterwandert den dubiosen Shinra-Konzern, um ihm eine mächtige Materia zu entreißen und die Ehre ihres Heimatlandes wiederherzustellen. Spieler*innen verbünden sich mit neuen Charakteren und genießen ein erweitertes Abenteuer, inklusive mehreren, neuen Ergänzungen für Kampf und Gameplay. Dies fügt der Geschichte von FINAL FANTASY VII REMAKE eine neue Perspektive hinzu, die niemand verpassen sollte."Der deutsche PlayStation-Blog erläutert:"Wir freuen uns, heute Final Fantasy VII Remake Intergrade ankündigen zu können, eine verbesserte und erweiterte Version des preisgekrönten Abenteuers aus dem letzten Jahr. Ob ihr Clouds Reise bereits auf PS4 abgeschlossen habt oder zum ersten Mal in die Welt von Final Fantasy VII Remake eintaucht – bei Final Fantasy VII Remake Intergrade ist für jeden etwas dabei.Beleuchtung, Texturen und Umgebung sind in der PS5-Version des Spiels noch viel ausdrucksstärker. Außerdem bietet sie neue Features, darunter die Möglichkeit, zwischen einem „Grafikmodus“ für hohe Qualität in 4K-Auflösung und einem „Performance-Modus“ für flüssige Action mit 60 FPS zu wählen.**Das Spiel bietet auch einen Fotomodus, mit dem die Spieler Fotos von Szenen im Spiel machen und ihre Lieblingserinnerungen speichern können, sowie eine neue Episode mit Yuffie als Protagonistin.Besitzer der physischen oder digitalen PS4-Version von Final Fantasy VII Remake können in den Genuss der PS5-Verbesserungen kommen, indem sie ohne zusätzliche Kosten*** ein Upgrade auf die PS5-Version durchführen, wobei die Speicherdaten von der PS4-Version übernommen werden können.**** PS4-Spieler, die die Upgrade-Möglichkeit nutzen, werden die neue Episode mit Yuffie separat kaufen müssen.Der Vorbestellungsbonus für die digitale Version des Spiels enthält Yuffies Waffe „Kaktoriken“, die in ihrer neuen Episode eingesetzt werden kann. Es wird außerdem eine Digital Deluxe Edition des Spiels mit einem digitalen Artbook und einem digitalen Mini-Soundtrack geben. Alle Details findet ihr im PlayStation Store.© 1997, 2021 SQUARE ENIX CO., LTD. Alle Rechte vorbehalten. CHARAKTERDESIGN: TETSUYA NOMURA/ROBERTO FERRARILOGO-ILLUSTRATION: © 1997 YOSHITAKA AMANO* Alle Bilder entstammen einem Spiel in der Entwicklung.** 4K-kompatibler Bildschirm erforderlich.*** Außer in Japan.**** Um ein Upgrade von der PlayStation 4-Disc-Version des Spiels auf die digitale PS5-Version durchzuführen, ist eine PS5-Konsole mit Disc-Laufwerk erforderlich. Benutzer in Japan können das Upgrade für 100 Yen (inklusive Steuer) durchführen."