Final Fantasy 7 Remake: Intergrade: Wird nicht alle PS5-Funktionen nutzen

Bei VGC heißt es außerdem, dass man bei Square beabsichtigt, in Zukunft kleinere Episoden zu veröffentlichen, um die Geschichte von Final Fantasy 7 im Remake schneller fortsetzen zu können.

Cool, also doch eher 5-10 Episoden.... und dann noch mal so viele für das Mobile Remake. Da wird Star Wars mit Episode 1-9 noch neidisch werden. Vielleicht kann man das ganze dann in Phasen einteilen, wie beim MCU.Irgendwie wirkt es manchmal auf mich, als hätten sie bei Beginn des Remakes nicht gewusst was da an Aufwand auf sie zu kommt und dieses Episodensystem jetzt im Nachhinein aufgezogen um überhaupt mal was abliefern zu können ohne weitere 5 Jahre Entwicklungszeit.