Final Fantasy 7 Remake: Intergrade: Längeres Vorstellungsvideo mit mehr Vergleichen zwischen PS4 und PS5

Das Final Fantasy 7 Remake wird am 10. Juni 2021 als Final Fantasy 7 Remake Intergrade für PlayStation 5 erscheinen. Hierbei handelt es sich um eine grafisch verbesserte und inhaltlich erweiterte Version des Rollenspiel-Remakes aus dem Jahr 2020. Square Enix hat heute ein ausführlicheres Video veröffentlicht , in dem die Intergrade-Version ausführlicher vorgestellt wird. Dieses Video ist eine erweiterte Fassung des schon bekannten Vorstellungsclips und fast drei Minuten länger.Verglichen werden zunächst die Texturen, die Beleuchtung (Lichteffekte, Reflexionen) und die Nebeleffekte auf PlayStation 4 und PlayStation 5. Danach geht es weiter um die beiden Spielmodi "Grafik" (Ziel: 4K-Auflösung) sowie "Leistung" (Ziel: Bildwiederholrate von 60 fps), die Ladezeiten und den Fotomodus. Neu ist ebenfalls der Schwierigkeitsgrad (Normal - Classic). Auf dieser Schwierigkeitsstufe wird der vom Spieler gesteuerte Charaktere automatisch attackieren und sich selbstständig verteidigen, wodurch man sich stärker auf das Erteilen von Befehlen konzentrieren kann. Der Schwierigkeitsgrad der Kämpfe liegt auf "Normal".Abschließend geht es um die neue Episode mit Yuffie Kisaragi, die den dubiosen Shinra-Konzern unterwandert, um Materia zurückzuholen. "Verbünde dich mit neuen Charakteren und genieße erweitertes Gameplay, inklusive mehreren, neuen Ergänzungen für Kampf und Gameplay", heißt es vom Entwickler.Square Enix: "Besitzer der physischen oder digitalen PS4-Version von Final Fantasy 7 Remake können in den Genuss der PS5-Verbesserungen kommen, indem sie ohne zusätzliche Kosten ein Upgrade auf die PS5-Version durchführen, wobei die Speicherdaten von der PS4-Version übernommen werden können. PS4-Spieler, die die Upgrade-Möglichkeit nutzen, werden die neue Episode mit Yuffie separat kaufen müssen." Der Preis für die separate Yuffie-Episode wurde nicht genannt.Letztes aktuelles Video: Intergrade Verbesserte Features für PS5 Extended Version