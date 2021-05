Final Fantasy 7 Remake: Intergrade: Finaler Trailer mit Yuffie und "Fort Kondor" veröffentlicht

Square Enix hat den finalen Trailer zu Final Fantasy 7 Remake Intergrade veröffentlicht - und zwar im Rahmen des " Final Fantasy VII: The First Soldier Official Live Stream #0 " ( via Gematsu.com ). Er dreht sich laut Gematsu.com u.a. um Yuffie und das "Fort Kondor"-Minispiel.Der Co-Director des Remakes, Tetsuya Nomura, gab zu Protokoll, dass die Entwicklung der nächsten Episode der Remake-Reihe gut voranschreite. Darin werde sich eine etwas andere Atmosphäre bieten als im ersten Spiel, so Nomura, der noch keinen Termin nennen wollte: "Das nächste Spiel startet direkt nach Intergrade, daher hoffe ich, dass ihr auch dazu kommt, Intergrade zu spielen." Square Enix erläutert:"Der neue Trailer zeigt die beeindruckende PS5-Grafik für FINAL FANTASY VII REMAKE INTERGRADE und neuen Inhalt aus FF7R EPISODE INTERmission. In der neuen Episode folgen Spieler*innen Yuffie Kisaragi und ihrem Partner Sonon Kusakabe, während sich diese auf eine gefährliche Mission in Midgar begeben, die mächtigste Materia des Shinra-Konzerns zu stehlen.In FF7R EPISODE INTERmission kämpfen Spieler*innen als Yuffie, die von Sonon unterstützt wird. Mit ihren schnellen und starken Attacken stellen sich die beiden Scarlet, der Leiterin der Waffenentwicklung von Shinra, und Nero, einem Mitglied der Eliteeinheit von Deepground, die sich Tsviets nennt. Ebenfalls neu ist die Beschwörer-Materia für Ramuh, den Gebieter über den Himmel. Der Trailer präsentiert außerdem Gameplay von 'Fort Kondor', einem neuen, taktischen Minispiel in FF7R EPISODE INTERmission."Final Fantasy 7 Remake Intergrade für PlayStation 5 ist eine grafisch verbesserte und inhaltlich erweiterte Version des Rollenspiel-Remakes aus dem Jahr 2020. Wer Final Fantasy 7 Remake für PlayStation 4 gekauft hat, kann ein kostenloses PS5-Enhancement-Upgrade mit Grafik- und Spielverbesserungen herunterladen. Die neue Episode mit Yuffie ist in diesem kostenlosen PS4-auf-PS5-Upgrade nicht enthalten. Sie kann einzeln dazugekauft werden. Die PS4-Version von Final Fantasy 7 Remake, die PlayStation-Plus-Abonnenten zur Verfügung steht, hat aber keinen Anspruch auf das digitale PS5-Upgrade."Final Fantasy 7 Remake Intergrade wird ab dem 10. Juni 2021 als Standard Edition, in physischer wie digitaler Form, und als Digital Deluxe Edition im PlayStation Store erhältlich sein. Die Digital Deluxe Edition von Final Fantasy 7 Remake Intergrade erscheint mit einem digitalen Mini-Soundtrack mit Titeln wie "Descendant of Shinobi" und einem digitalen Artbook mit Concept Art und Charakterbögen. Kund*innen, welche die digitale Standard Edition oder die Digital Deluxe Edition vonFinal Fantasy 7 Remake Intergrade vorbestellen, erhalten als Bonus die Waffe "Kaktoriken", die Yuffie in FF7R EPISODE INTERmission ausrüsten kann", schreibt der Publisher.Letztes aktuelles Video: Intergrade Verbesserte Features für PS5 Extended Version